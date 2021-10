La bellissima riunione tra i due fratellini a 4 zampe Monty e Rosie, non si sono visti per 10 lunghi mesi

Da pochi giorni sui social è stata resa pubblica una storia, che è diventata presto virale. I protagonisti sono due fratellini a quattro zampe, chiamati Monty e Rosie, che sono nati nella stessa cucciolata e che dopo 10 mesi di separazione, si sono rivisti e si sono abbracciati a lungo.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha dell’incredibile e che ovviamente, ha lasciato migliaia di persone a bocca aperta. Ogni animale dovrebbe avere la possibilità di rivedere la sua famiglia a quattro zampe.

Tutto è iniziato nel 2019. Monty è stato adottato da David e Jean Kidd e tutti erano al settimo cielo. Invece, la piccola Rosie è andata a casa con i loro amici Susan e Lee.

I cagnolini sin da quando sono venuti al mondo hanno sempre avuto un legame speciale rispetto agli altri 4 fratellini a quattro zampe. Infatti i loro amici umani hanno detto che quando sono andati a prenderli, erano l’uno al fianco dell’altra.

CREDIT: FACEBOOK

Le loro famiglia nei loro primi giorni nella casa, li hanno anche fatti stare insieme per molto tempo. Monty ha vissuto anche una settimana con la piccola Rosie, poiché i suoi amici umani dovevano andare in vacanza.

Era bellissimo vederli insieme, perché si vedeva che si volevano bene e che erano inseparabili.

La commovente riunione tra Rosie e Monty

CREDIT: FACEBOOK

Esattamente 10 mesi dopo però, è avvenuto l’impensabile. In quel lungo periodo i due piccoli non si sono più visti, poiché le loro famiglia erano impegnate. Tutto però, sembrava procedere per il meglio.

Ad un certo punto, mentre stavano facendo una passeggiata nel parco, i due cuccioli si sono rivisti ed invece di annusarsi come gli altri cani, si sono abbracciati a lungo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I loro amici umani sono convinti che si sono riconosciuti e che nonostante il lungo periodo che hanno passato lontani, il loro legame è rimasto uguale. L’accaduto, ovviamente, è diventato presto virale sul web e tante persone sono rimaste a bocca aperta.