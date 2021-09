Questa è la storia del cane Cmo7. Si è proprio come immaginate, non è il suo nome, ma il numero riportato nella gabbia del rifugio, dove è costretto a vivere. Eppure questo cagnolino terrorizzato aveva una casa e una famiglia che si prendeva cura di lui.

Un giorno la sua vita è cambiata ed è stata completamente stravolta da quelle stesse persone di cui si fidava profondamente. Prima delle vacanze, per motivi che nessuno comprenderà mai, i suoi ex proprietari hanno deciso di abbandonarlo, senza curarsi dei suoi sentimenti. È così che Cmo7 si è ritrovato in un luogo sconosciuto, in un freddo box di un canile, circondato dall’abbaiare di altri cani che soffrono perché non hanno più una famiglia.

Basta guardare i suoi occhi spaventati e le immagini che i volontari hanno voluto pubblicare sul web, per sensibilizzare le persone verso l’abbandono. Ogni anno, sono numerosi i cani che vengono lasciati nei rifugi o addirittura per strada, da famiglie che partono per le vacanze e che decidono che non c’è più spazio per loro nelle proprie vite. Tradire coloro che li amano e che sono fedeli come nessun altro, è un gesto meschino. I cani non possono parlare, ma soffrono come gli esseri umani.

Oggi Cmo7 sta meglio ma ha ancora tanta paura

Fortunatamente, i volontari lottano ogni giorno per cambiare le vite di questi poveri amici a quattro zampe. I primi giorni per Cmo7 sono stati terribili e spaventosi, ma oggi grazie a questi angeli ha capito che ha un’altra possibilità di essere felice.

Anche se non si è completamente rilassato, la sua tensione sta diminuendo lentamente. Questo povero cucciolo sta vivendo uno choc estremo.

Questo cane presto tornerà ad essere se stesso e troverà un’altra famiglia, ma le ferite del suo abbandono non guariranno mai. Avrà per sempre paura di essere tradito di nuovo da chi ama.