Perdere un animale domestico, è un dolore davvero difficile da sopportare. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Sansone e del suo amico umano, che sono riusciti a riabbracciasi 10 anni dopo la sua scomparsa. Per fortuna ora sono potuti tornare a stare insieme.

Una vicenda con un bellissimo lieto fine che è diventata in fretta virale sul web. In tanti infatti si sono complimentati con i ragazzi per ciò che ha hanno fatto.

Il tutto è iniziato pochi mesi fa, quando i volontari di Animal Care and Services City of San Antonio, hanno trovato 6 cani che vivevano in strada, in condizioni disperate.

Erano magri, tristi e disidratati. Se qualcuno non fosse intervenuto, avrebbero sicuramente perso la vita nel giro di poco tempo. Per questo i ragazzi hanno deciso di portarli nel loro rifugio per tutte le cure del caso.

Tra questi appunto, c’era il piccolo Sansone. Il cucciolo era in gravi condizioni. Tuttavia, durante la visita medica, è venuta fuori un’incredibile verità, che ha stupito tutti.

Il cane aveva il microchip, che era intestato ad un uomo. I volontari lo hanno chiamato immediatamente e quest’ultimo ha raccontato che il suo amico a quattro zampe era scomparso da 10 lunghi anni e che sarebbe andato a riprenderlo nel giro di poche ore.

La riunione tra Sansone e il suo amico umano

Quando il signore è arrivato in quel posto, ha trovato il cagnolino dentro una gabbia. Si è inginocchiato davanti a lui e con lo sguardo felice e commosso, gli ha detto:

Sansone, sono io! Ti ricordi di me? Ci hanno tolto i migliori anni delle nostre vite, ma io sarò sempre qui per te. Ora possiamo tornare a casa.

Il cane, ovviamente, non aveva mai dimenticato l’uomo ed infatti, appena ne ha avuto la possibilità, è corso tra le sue braccia. La vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, proprio grazie al microchip, che è fondamentale per i nostri amici a quattro zampe.