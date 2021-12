Il ragazzino protagonista di questa storia si chiama Braden Peevy e in tutta la sua vita ha sempre voluto adottare un amico a quattro zampe, per avere un fedele cucciolo con cui crescere e giocare. I suoi genitori però non glielo hanno mai permesso.

Il giorno del suo 13esimo compleanno ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia. Una sorpresa che proprio non immaginava. La sua mamma e il suo papà hanno filmato l’intera scena e poi hanno pubblicato il video sui social network. Le immagini hanno fatto il giro del mondo!

Braden e sua sorella mi chiedevano un cucciolo da tanto tempo, ma io ho sempre puntato i piedi. Il giorno del 13esimo compleanno di mio figlio, ho deciso che era arrivato il momento di cedere.

I due genitori hanno detto ai loro bambini che sarebbero usciti per fare un po’ di spesa. Ma invece si sono recati al rifugio, dove hanno incontrato un cucciolo che ha subito conquistato i loro cuori. Poi, al loro rientro a casa si sono preparati per la bellissima sorpresa. Hanno messo il cucciolo nel cofano aperto della macchina di famiglia e poi hanno chiamato Braden, il figlio maggiore, per aiutarli a “scendere la spesa“.

Il tredicenne ha subito ubbidito a suo padre ed uscito dalla sua stanza per aiutarlo a sistemare tutta la spesa acquistata.

Si è avvicinato all’auto e ha guardato dentro il bagagliaio. Dovete assolutamente vedere la sua reazione. Era super felice, non se lo proprio aspettava. Credo sia stato il più bel regalo di tutta la sua vita.

Il video di Braden

I giovane ha iniziato a piangere e a ringraziare la sua mamma e il suo papà. Aveva sempre desiderato un cane e finalmente avevano realizzato il suo sogno. Lo ha preso in braccio e tra i due si è subito instaurato un legame speciale. Braden, quando ha scoperto che si trattava di una femminuccia, ha deciso di chiamarla April Rose, come sua nonna.

Oggi è proprio lui ad occuparsi del nuovo membro della famiglia. Il cucciolo giocoso ha portato così tanta gioia alla famiglia Peevy, che oggi non riescono ad immaginare la loro vita senza di lei. E Braden ha festeggiato un compleanno che non dimenticherà mai!