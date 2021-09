Questa è la bellissima storia di Nino, un bull terrier che non si aspettava di diventare il fratello maggiore ed indispensabile per un’oca.

Tutto è iniziato quando un giorno, i suoi genitori umani hanno portato a casa Rillette. L’oca è stata salvata da un allevamento. I proprietari del cane hanno deciso di accoglierla nella propria abitazione, anche se spaventati dalla reazione del loro bull terrier.

Hanno deciso di procedere con cautela e di presentargli il nuovo membro della famiglia sotto la loro attenta sorveglianza. Di certo non immaginavano ciò che sarebbe accaduto e che sarebbero stati testimoni di qualcosa di straordinario.

Quando Nino ha visto il pennuto, se ne è duramente innamorato. Ha iniziato ad osservare l’oca passo dopo passo e quando ho capito che aveva bisogno di amore e di una guida, ha deciso di vegliare su di lei. Oggi i due animali sono inseparabili e condivido ogni cosa.

Le dolci immagini di Nino e Rillette

Il cagnolino è in ansia ogni mattina, fin quando non vede Rillette uscire fuori per giocare. Anche l’oca attende il momento per poter stuzzicare il suo nuovo amico a quattro zampe. Si diverte a camminare sopra il cane e ad emettere dolcissimi suoni, come se volesse esultare per la sua vittoria.

Dopo la pubblicazione dei loro video e delle loro meravigliose immagini sui social network, i due animali sono diventati famosi sul web e hanno fatto sorridere migliaia di persone in tutto il mondo.

La natura a volte può essere sorprendente e riesce a regalarci delle testimonianze di vero amore, che ci porteremo nel cuore per tutta la vita.

Noi vogliamo ringraziare i loro genitori umani, perché devono essere davvero due persone meravigliose.

Sono riusciti ad insegnare ad un cane e ad un’oca ad accettarsi e ad amarsi. Sono riusciti insegnare a due specie diverse, che quando si fa parte di una famiglia non conta essere diversi.

Questa storia meravigliosa merita di essere letta dal mondo intero.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: