Martha è la dolcissima gattina protagonista della storia che vi raccontiamo oggi. La piccola è stata trovata per le strade dell’Ontario, in Canada, quando aveva soltanto quattro settimane di vita.

Credit: saltyanimalrescue – Instagram

Alcuni passanti, dopo averla vista debole e denutrita, hanno cercato nei dintorni la sua mamma e il resto della cucciolata. Ma la povera Martha sembrava proprio essere da sola, forse abbandonata da qualche spregevole essere umano.

Non sapendo come comportarsi, quelle amorevoli persone hanno pensato di contattare i volontari dell’associazione Salty Animal Rescue.

Credit: saltyanimalrescue – Instagram

Karly e Katelyn Saltarski, due volontarie del rifugio, si sono subito fatte avanti per soccorrere la gattina e per accoglierla tra le loro braccia.

Poiché era troppo piccola per riuscire a sopravvivere da sola, le ragazze hanno pensato di presentarla ad un’altra gatta ospite del loro rifugio, che aveva da poco dato alla luce dei gattini. Fly, questo il nome della dolce mamma gatto, non ha esitato ad accogliere la cucciola bisognosa. Ma Martha non ha reagito allo stesso modo e non voleva avere nulla a che fare con lei.

Non voleva avere molto a che fare con Flay o con nessuno degli altri gattini.

Davanti alla spiacevole situazione, è però intervenuto qualcun altro, che ha cambiato le cose. Mama Nood, uno dei cani della struttura, soprannominato così per via del sostegno che da ad ogni nuovo ospite, non è riuscito a rimanere indifferente al pianto di quella gattina. Si è avvicinato a lei per confortarla e tra i due è subito nata una connessione speciale. Martha si è innamorata di Nood all’istante e oggi lo considera come la sua mamma. Lo segue ovunque e adora starsene sulle sue zampe.

Credit: saltyanimalrescue – Instagram

Può darsi che la piccola Marty preferisca essere allevata dai cani, piuttosto che da quelli della sua stessa specie. Non possiamo lamentarci perché sono la piccola famiglia affidataria più carina e dolce e Marty non potrebbe essere più felice!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: