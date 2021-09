Patrick e Morpheus, il vero esempio della frase “il cane è il migliore amico dell’uomo“. La dolcissima coppia non si separa mai, il cane Morpheus ama saltare nello zaino del suo papà umano Patrick ed esplorare insieme a lui l’aria aperta.

Condividono insieme la bellezza naturale del mondo che li circonda e quando tornano a casa, il cane continua a volere l’attenzione del suo padrone. Che stia sul divano o stia giocando con la sua PlayStation, Patrick sa che la sua attenzione deve essere anche sempre concentrata sul suo amico a quattro zampe.

L’uomo ha perso il suo precedente cane Trinity, in modo inaspettato. Per tanto tempo non è riuscito a superare quella perdita o anche solo a pensare di adottarne un altro. Il destino però aveva altri piani per lui e, alla fine, si è ritrovato a percorrere lo stesso cammino di Morpheus.

Patrick e Morpheus: un amore vero

Non se lo aspettava, ma quel cucciolo è riuscito a curare ogni sua ferita e l’ha aiutato a superare la perdita del suo precedente compagno peloso.

Ha completamente trasformato la mia vita e mi ha aiutato ad andare avanti.

La storia e le immagini tenerissime di questi due inseparabili amici, si sono diffuse sui social network ed hanno conquistato il cuore di migliaia di persone.

Sono stati definiti il perfetto esempio dell’amore incondizionato tra un uomo e il suo fedele amico a quattro zampe.

Diversi studi hanno dimostrato, più volte, l’importanza di avere un animale domestico nella vita e quali sono i benefici. Benefici che riguardano la salute fisica e quella mentale. Avere un animale in casa riduce il rischio di infarti e ictus, rafforza il sistema immunitario e nel caso dei bambini, riduce la possibilità di sviluppare asma durante la crescita.

Interagire con il proprio cane abbassa i battiti cardiaci e aumenta il livello di ossitocina, il famoso ormone dell’amore. Chi vive con un animale gode di un maggiore benessere psicologico!