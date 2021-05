Purtroppo, il mondo continua ad essere stracolmo di cagnolini senza fissa dimora che non hanno nessuno che badi a loro o che li aiuti. Soltanto i vari rifugi sparsi in tutto il mondo cercano di salvare quante più vite possibili, ma il compito non è affatto facile, considerando che la maggior parte di loro lavora volontariamente e senza scopo di lucro. Per cercare i fondi e convincere la gente a compiere donazioni, la Garritas Guerreras di Città del Messico ha pensato di coinvolgere la cagnolina Amy in un lavoro davvero speciale.

Il rifugio dell’associazione ospita, attualmente, la bellezza di 160 cagnolini. Creature salvate dalla strada e che necessitano di cure quotidiane per potersi rimettere in salute.

Purtroppo, queste cure hanno un costo davvero molto elevato. Ed essendo un’associazione senza scopo di lucro, i volontari fanno davvero molta fatica a trovare i soldi necessari per curare tutti i cuccioli.

Alcuni dei soccorritori che dedicano il loro tempo al salvataggio di quegli animali, hanno escogitato un’idea davvero molto carina per trovare i soldi necessari. Il tutto, coinvolgendo una delle ospiti più “anziane” del rifugio, la dolce Amy.

Amy consegna cibo a domicilio

A chi non è mai capitato di ordinare una pizza o un Hamburger per cena e dover aspettare il fattorino che gliela portasse a casa? Beh, se vi trovate a Città del Messico e ordinate un buon panino vegano, è molto probabile che portarvelo non sia un ragazzo o una ragazza, ma proprio la dolce cagnolina.

I volontari hanno realizzato un bellissimo zainetto da Rider a misura per la cagnolina. Poi si sono organizzati a cucinare degli ottimi hamburger vegano e delle patatine fritte gustosissime. Poi, hanno pensato che lei fosse la Rider perfetta che potesse entrare nei cuori di tutti i clienti.

Grazie a questa strategia e al dolce musino di Amy, l’associazione sta ricevendo sempre più donazioni.

La sua storia ha anche fatto il giro del web e molte persone, intenerite da quella fantastica cagnolina, mandano sempre più donazioni.

Certo, insieme a lei c’è sempre un caregiver che l’accompagna e le dice dove andare. Ma è proprio lei a fare in modo che il cibo arrivi sano e salvo a destinazione.

Se vi è piaciuta la storia di Amy e l’idea dei volontari, visitate la pagina Facebook della Garritas Guerreras e condividetela con i vostri amici.