Snowy è un cane dolce, che purtroppo ha un passato terribile alle spalle. I volontari lo hanno salvato dalle strade innevate, quando era solo e triste. Aveva bisogno di cure ed era talmente stanco, che quando ha visto i ragazzi non è fuggito via, ma si è fatto catturare.

Vicende simili sono davvero tristi, poiché ci dimostrano ancora una volta che ciò che alcuni cuccioli sono costretti a subire.

I ragazzi di Dog Rescue Shelter, in Serbia, ogni giorno si impegnato per cercare di aiutare i cani meno fortunati, che hanno bisogno di cure ed attenzioni.

Solo poco tempo fa, hanno ricevuto una segnalazione su questo povero cucciolo. Vagava sulle strade della città solo e triste. Era freddo e lui non aveva un posto sicuro in cui rifugiarsi.

La gente del posto ogni giorno gli lasciava qualcosa da mangiare, ma Snowy non aveva la minima intenzione di farsi toccare. Nessuno sapeva cosa avesse vissuto in passato, ma la cosa certa è che non aveva mai incontrato delle persone amorevoli.

Fuggiva ogni volta che qualcuno provava ad avvicinarsi. Essendo un randagio, le sue condizioni stavano peggiorando con il passare del tempo. Le sue zampe erano ferite ed era anche molto magro.

L’intervento dei volontari per il piccolo Snowy e il suo salvataggio

I ragazzi quando hanno saputo ciò che stava vivendo, sono subito intervenuti. Volevano aiutarlo, ma soprattutto volevano mettere fine alle sue sofferenze.

Una volta arrivati sul posto, non sappiamo bene quale è il motivo, ma il piccolo Snowy si è lasciato catturare. Forse aveva capito che quelle persone erano lì solo per aiutarlo, oppure era stanco anche di fuggire via. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il cane oggi è al rifugio e nonostante le sofferenze che ha vissuto nella sua vita, ora è felice. Ha riconquistato la fiducia negli esseri umani ed è in attesa di una casa per sempre.