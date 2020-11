La storia di oggi, racconta il salvataggio di una cagnolina di nome Leslie. Dopo una chiamata su un cane ferito, i volontari dell’associazione Hope For Paws, si sono recati per strada, in cerca dell’animale. Alla fine, hanno trovato Leslie nascosta sotto una macchina, ferita e completamente terrorizzata.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Due volontari, JoAnn e Katie hanno cercato di conquistare la sua fiducia con cautela. Avevano paura che provasse a fuggire per strada, finendo per essere investita da qualche macchina.

Grazie a un po’ di cibo e alle loro parole rassicuranti, Leslie si è convinta ad uscire dal suo nascondiglio. Ma proprio quando aveva quasi raggiunto la mano di uno dei due volontari, qualcosa nella cucciola la spinse a non fidarsi e a fuggire via.

Credit: Hope For Paws / YouTube

I soccorritori non hanno perso nemmeno un secondo ed hanno iniziato inseguirla. Sono rimasti sorpresi nel vedere che aveva cercato riparo nel giardino di una casa. Le persone che vi abitavano, si erano prese cura di lei diverse volte, offrendole un buon pasto. La cagnolina sperava che la proteggessero da quegli estranei.

Un bambino aiuta i volontari a prendere Leslie

La famiglia Valencia non aveva mai potuto adottarla, ma ogni volta che quelle persona la vedevano sola e triste vagare per le strade, cercavano di aiutarla, nutrendola.

Credit video: Hope For Paws / YouTube

Grazie all’aiuto del bambino della famiglia, i ragazzi sono riusciti a prendere Leslie. Si fidava di quel piccolo, gli ha permesso di avvicinarsi e di metterle il guinzaglio. Il bambino sapeva che non la stava tradendo, perché in questo modo le avrebbe regalato la seconda possibilità di vita che meritava davvero.

Credit: Hope For Paws / YouTube

JoAnn e Katie sono andati via da quella casa con una promessa. Si sarebbero occupati personalmente di Leslie e le avrebbero trovato una famiglia disposta a prendersi cura di lei per il resto della sua vita.