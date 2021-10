Questa è la meravigliosa storia di un’amicizia straordinaria nata, all’improvviso, tra una donna di nome Laurette e una cagnolina di nome Georgia. La randagia si è intrufolata nel cortile della donna per diversi giorni, finché la donna non ha deciso che doveva rimanere lì per sempre. Ecco la loro splendida storia.

Tutti pensano che sono le persone a scegliere i propri animali domestici. Ma a volte, succede esattamente il contrario. La storia che vi raccontiamo oggi ne è la chiara dimostrazione.

Un giorno, una donna di nome Laurette ha sentito un cane abbaiare fuori dalla finestra. La cosa le sembrava insolita, così è uscita subito in cortile a controllare. Con molta sorpresa, la donna ha trovato una cagnolina che correva felice nel suo cortile.

Laurette non sapeva a chi appartenesse quella cucciola, così ha pensato di chiedere al suo vicino. L’uomo le ha detto che quella era una randagia e che lui la stava ospitando nel suo giardino in attesa che qualcuno la adottasse.

Senza ulteriori domande o indugi, Laurette ha restituito la cagnolina all’uomo ed è tornata in casa. Dopo pochi giorni, la storia si è ripetuta. La cucciola fuggiva ogni volta e se ne andava tranquilla nel cortile di Laurette.

Divertita dal comportamento di quella cagnolina, alla fine, Laurette ha accettato di far entrare Georgia in casa. Quello che è successo dopo, è pura magia.

Laurette trova in Stella un angelo custode perfetto

Georgia, questo il nome dato poi a quella randagia, ha subito stretto amicizia anche con l’altro cucciolo di Laurette. Era incredibilmente dolce e amichevole. Tanto che ben presto, la donna ha preso la decisione di adottarla per sempre.

Il fatto che Georgia avesse appena trovato una casa confortevole dove vivere, non era l’unica cosa positiva della storia.

Infatti, Laurette aveva appena finito un ciclo di chemioterapie e radioterapie per un cancro alle ovaie. In quel periodo la donna non aveva molte energie, ma grazie all’entusiasmo ritrovato con l’arrivo in casa della cagnetta, tutto è cambiato in poco tempo.

Entrambe si erano trovate nel posto giusto e nel momento giusto . Ed ora erano pronte a vivere una vita lunga e felice insieme.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: