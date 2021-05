La cagnolina protagonista della storia di oggi si chiama Jara e vive nella città di Tudela. Le sue foto si sono diffuse sui social network, dopo che si è intrufolata in un campo di calcio per “partecipare alla partita”.

Jara era uscita per una passeggiata con il suo proprietario, un uomo di nome Jorge León.

Eravamo usciti per una normale passeggiata e di certo non avrei mai immaginato che sarebbe diventata una star del web. Stavamo camminando, quando siamo passati davanti ad un campo di calcio. Era in corso una partita tra CD Tudelano e SD Amorebieta. Amo questo sport, quindi mi sono fermato qualche secondo per dare un’occhiata.