Recentemente, lo Stato del Virginia, negli USA, è stato travolto dalla tragica notizia di un incidente stradale mortale avvenuto sulla statale I-95. Tra le auto coinvolte c’era anche quella su cui viaggiava una cagnolina di nome Gemma insieme alla sua mamma e al suo papà. Dopo l’impatto violento, la femmina di pastore tedesco è scappata via nei campi ferita.

Qualche ora dopo l’incidente, su quella strada stavano passando un uomo e una donna di nome Eric e Mary VonCanon. Obbligati a prendere una deviazione su una stradina di campagna vicina, i due hanno notato qualcosa sul ciglio della strada che ha catturato la loro attenzione.

Eric, poliziotto in pensione ormai da qualche anno, ha capito subito che non si trattava di uno pneumatico o di un sacchetto di immondizia, ma che era un cane ferito immobile.

Da amante degli animali e uomo dal cuore gentile, l’ex agente non ha esitato a fermarsi per controllare le sue condizioni.

Quando mi sono avvicinato non ha fatto la minima piega. Zoppicava e aveva lo sguardo spento e triste, ma non si è opposto per niente a me. Ho anche io due pastori tedeschi a casa e non potevo lasciarlo lì da solo, così l’ho caricato in macchina.