Una cagnolina di nome Leia e il suo umano, un giorno, erano usciti sulle spiagge del Galles per una delle loro solite escursioni immersi nella meravigliosa natura. Improvvisamente, la cucciola ha avvistato un povero animaletto in difficoltà e ha ben pensato di abbaiare al suo proprietario per farlo intervenire nel salvataggio.

Vi ricordate di Lessie, la cagnolina protagonista della serie tv andata in onda negli anni ’80? Lei, in ogni puntata, grazie al suo fiuto riusciva a capire quando qualcuno era in difficoltà e riusciva ad aiutarlo in tempo, prima che la situazione degenerasse. Ecco, la storia di oggi può essere tranquillamente paragonata ad una di Lessie.

Un uomo era uscito per un’escursione sulle spiagge vicino a Criccieth in Galles insieme alla sua fedele cagnolina Leia. Lui stava scattando delle fotografie allo splendido panorama marino e, nel frattempo, la cucciola correva e giocava tranquilla in giro.

D’un tratto, la cagnolina ha iniziato ad abbaiare nervosamente verso il suo umano.

All’inizio non ho dato molto peso a Leia, ma poi il suo abbaiare si è fatto più insistente e allora mi sono preoccupato.

La cagnolina sembrava che volesse attirare il suo proprietario verso l’acqua del mare. Insospettito, l’uomo ha seguito la sua amica a quattro zampe.

Quando era a pochi metri dal punto che Leia voleva che raggiungesse, l’uomo si è accorto si uno strano grumo nero immobile sulla riva. Avvicinandosi ancora di più, il signore ha capito che quello era un cucciolo di delfino spiaggiato.

Il video di Leia diventa virale sul web

La mia cagnoina ha capito che quell’animale era in difficoltà e mi ha chiamato affinché io facessi qualcosa. È davvero sbalorditivo.

L’uomo, senza pensarci due volte, ha afferrato il povero pesce e lo ha accompagnato verso le acque più alte, permettendogli così di tornare nel suo habitat.

L’intera scena è stata ripresa da una telecamera dall’uomo, che poi ha anche caricato il video su YouTube. In pochissimo tempo la clip ha raggiunto un numero di visualizzazioni e di condivisioni incredibile.

Tutti coloro che hanno visto il video si sono complimentati con Leia per il suo meraviglioso gesto e l’hanno definita una vera e propria eroina.

