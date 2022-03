Andare dal dentista non è sempre piacevole per le persone, questo perché può far male e può essere fastidioso. Un medico chiamato Carlos Huerta ha deciso di adottare la cagnolina Luna, addestrata come cane di servizio per alleviare le sofferenze dei suoi pazienti.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti si sono complimentati con questo signore, che ha dimostrato di avere un grande amore per gli animali, ma anche per tutte le persone che frequentano il suo studio medico.

In base agli studi è venuto fuori che l’interazione con gli animali aiuta gli esseri umani ad abbassare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Di conseguenza si abbassa anche l’ormone dello stress e sottoporsi a dei trattamenti, è più semplice.

Proprio per questo studio il dottor Carlos Huerta, quando ha deciso di aprire la sua clinica, chiamata The Dental Boutique, ha voluto fare qualcosa di diverso da tutti gli altri.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo ha adottato la piccola Luna, che è addestrata come cane di servizio per aiutare tutta la gente che ha bisogno di fare cure e visite, ma soprattutto per chi deve fare qualcosa di più difficile.

La cagnolina sin dall’entrata dei pazienti nella sala d’attesa, inizia a fare amicizia. Si siede vicino a loro, cerca coccole ed attenzioni. Inoltre, va anche a prendere i suoi giochi per poter interagire.

L’importanza della piccola Luna nello studio dentistico

CREDIT: FACEBOOK

La cosa più incredibile e che ha lasciato tutti a bocca aperta, è che anche durante tutta la visita, la piccola rimane sul grembo del paziente. Il suo unico scopo è farli stare tranquilli.

Inoltre, ha imparato anche quando deve uscire. Nel momento in cui il dottore tira fuori il camice per i Raggi X lei scende e va ad aspettare fuori la porta. Però appena finito, desidera solo rientrare. Ecco il video di questa vicenda di seguito:

Ovviamente in tanti si sono complimentati con questo medico per la sua idea geniale, che è diventata in fretta virale sul web. Voi cosa ne pensare di questa iniziativa? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.