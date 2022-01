Una bellissima storia è avvenuta poco tempo fa in Russia. Vika Z, una bambina di soli 10 anni, è scomparsa per 18 lunghe ore, ma è riuscita a sopravvivere alla tempesta di neve grazie ad un cane randagio. Si è coccolata a lui e l’ha tenuta al caldo per tutta la notte.

Sono state ore lunghe e strazianti per i familiari della piccola. Hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, ma per molto tempo nessuno ha avuto sue notizie.

Il dramma è avvenuto nell’isola di Sakhalin, in Russia. La bimba dopo una giornata a scuola, si è incamminata verso la sua abitazione. Lo faceva praticamente tutti i giorni e non era mai accaduto nulla.

Tuttavia, in quell’occasione è avvenuto qualcosa di davvero terribile. Vika ha perso improvvisamente l’orientamento e si è persa. Non sapeva più dove andare e i genitori, non vedendola tornare, hanno provato a cercarla da soli.

I loro tentativi però, non hanno portato ai risultati sperati. Infatti poche ore dopo, hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Con l’arrivo della sera, la situazione è peggiorata ulteriormente. Questo perché in quella Nazione le temperature sono davvero basse e la piccola, da sola, non sarebbe potuta sopravvivere. In più, nella notte è arrivata anche la neve.

Il ritrovamento della piccola Vika Z con il randagio del posto

Dopo 18 lunghe ore ,è arrivata la bella notizia che tutti speravano. Un uomo che vive in un quartiere vicino a quello della famiglia, ha trovato la bimba che era sdraiata su vecchio materasso insieme ad un cane randagio.

Ha allertato in fretta i poliziotti, che sono intervenuti tempestivamente. Nonostante la notte fuori, la piccola Vika non aveva riportato conseguenze gravi, ma solo grazie all’aiuto del dolce cucciolo. Ecco il video della storia di seguito:

Da ciò che hanno raccontato i genitori ad alcuni media, la bambina ha da sempre un amore profondo per gli animali. Cerca di aiutare tutti i randagi del suo quartiere. Quindi per loro non è stata una novità scoprire che è rimasta per tutto il tempo attaccata al cane.