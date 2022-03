La cagnolina Nova riesce a proteggere la sua famiglia e la sua casa da un ladro

Una donna di nome Monica Anderson e suo figlio, lo scorso venerdì sono rientrati nella loro abitazione ed hanno trovato il loro cane Nova che abbaiava in modo strano e che cercava di attirare la loro attenzione.

Monica ha subito capito che c’era qualcosa che non andava, così si è precipitata dalla cucciola per capire cosa volesse dirle. È stato allora che si è resa conto che un intruso era entrato nella loro abitazione.

Caleb, questo il nome del figlio, ha cercato di fermare l’uomo che fuggiva nel cortile.

Avevo paura. Pensavo che mi avrebbe fatto del male. Cercava di allontanarsi mentre Nova lo inseguiva. Ci ha perfino chiesto di richiamare il nostro cane!

Le telecamere di sicurezza dell’abitazione hanno ripreso l’intera scena. Le immagini mostrano chiaramente l’uomo che entra nel garage della famiglia e la reazione della cucciola alla sua vista, confusa.

Ad un certo punto, arrivano Monica e suo figlio e si vede il sospetto che esce dal garage ed entra nel cortile sul retro.

Alla fine, il malvivente riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce, ma le autorità stanno cercando di rintracciarlo e grazie ai filmati di sorveglianza, sanno qual è esattamente il suo aspetto.

Se non fosse stato per Nova, quel giorno il ladro sarebbe riuscito ad entrare in casa e a rapinare Monica e suo figlio. Invece la cucciola è riuscita sia ad impedirglielo e sia ad avvisare i suoi amici umani!

I cani riescono a percepire il pericolo e soprattutto le cattive intenzioni di una persona. La cucciola sapeva esattamente che quell’estraneo voleva fare del male alle persone che amava e voleva entrare in quello che è il suo nido d’amore!

Le autorità hanno diffuso sul web le immagini del ladro, con la speranza che qualcuno possa riconoscerlo e aiutarli a trovarlo.