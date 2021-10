Il passato della povera Vickie non era stato affatto facile. E nemmeno il presente lo era, visto che si era ritrovata rinchiusa in una piccola e stretta gabbia di cemento in un rifugio. L’unico modo che conosceva di trascorrere il tempo era quello di correre in cerchio. Ma tutto questo, naturalmente, non poteva giovare in nessun modo alla sua salute e al suo umore.

La protagonista di questa storia è una cucciola che, nel suo passato, ne ha passate tante, forse troppe. Si è ritrovata rinchiusa in una fredda e piccola gabbia di cemento di un rifugio. Per di più, era completamente cieca.

L’unico modo che lei conosceva di trascorrere le lunghe ore della giornata, era quello di girare in torno. Vederla così, per il direttore del rifugio e per tutti i volontari della struttura, stava diventando abbastanza estenuante. Se consideriamo che la cucciola aveva trascorso 6 lunghi anni dentro a quella cuccia, il discorso diventa ancora più grave.

Un giorno, stufo di tutto questo, Elijah, il direttore del canile, ha deciso che quella situazione doveva cambiare. Ha tirato fuori Vickie dal box e l’ha portata in giro a fare una passeggiata. E così ha deciso di fare ogni giorno, finché delle persone non si fossero fatte avanti per adottarla.

Il destino di quella sfortunata cagnolina, un giorno, è cambiato del tutto.

Vickie trova una casa per sempre

Una donna di nome Ellen e sua figlia Honora, un giorno, sono entrate in quel rifugio. Hanno visto Vickie e hanno chiesto quale fosse la sua storia. Quando hanno scoperto che era cieca e che aveva trascorso 6 anni chiusa in canile, il loro cuore si è frantumato.

Hanno deciso di iniziare con lei un percorso di assistenza, finché qualcuno non l’avesse adottata. Questa storia è andata avanti per un mese. Un mese in cui è scattata la vera magia di questa storia.

Nel tragitto che Ellen e Honora facevano ogni giorno per andare al rifugio, mamma e figlia hanno iniziato a parlare come prima non avevano mai fatto. Hanno avuto modo di stringere un legame che prima di allora, non c’era mai stato.

Rese conto dei benefici che Vickie aveva portato nelle loro vite, alla fine, le due hanno preso una decisione che, in cuor loro, avevano già preso dal primo giorno. Quella di adottare la cagnolina e di portarla per sempre a casa con loro. Quello era solo l’inizio di una splendida amicizia destinata a durare per sempre.

