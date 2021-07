Tutti noi umani abbiamo degli amici con cui amiamo passare del tempo e che non vediamo l’ora di vedere. Allora, per quale motivo non dovrebbe essere lo stesso per i nostri amici a quattro zampe? La cagnolina Zola, una splendida cucciola di razza Corgi, da qualche giorno, ha come unico obbiettivo quello di incontrarsi finalmente con il suo vicino Rocky.

A registrare tutto in un video e pubblicarlo su internet rendendo il tutto virale in ogni parte del mondo, ci ha pensato una ragazza di nome Haley Smith.

Haley è nata in Montana, ma da molti anni ormai vive a Sahuarita, in Arizona. Da circa due anni condivide ogni momento della sua vita con una fantastica cagnolina di razza Corgi che ha deciso di chiamare Zola. Le due amano stare insieme e ormai la ragazza conosce a memoria tutte le abitudini e i comportamenti della sua amica a quattro zampe.

Proprio per questo motivo, quando Haley ha notato nella cucciola dei comportamenti abbastanza insoliti, ha voluto saper quali fossero i motivi che c’erano dietro.

Ogni volta che la faceva uscire in giardino, lei era come se impazzisse. Correva verso la staccionata e abbaiava come se volesse dirci qualcosa. Si sedeva vicino al cancello e rimaneva lì immobile. Così, per capire, abbiamo aperto il cancello e l’abbiamo fatta uscire.

Una volta fuori, la cagnolina si avvicinava al muro di cinta della casa dei vicini e cominciava a saltare.

Lei è molto piccola, essendo una Corgi, ma saltava più in alto di quanto avesse mai fatto e abbaiava costantemente.

Perché Zola abbaiava contro il muro?

Dopo aver studiato per bene la situazione, Haley è riuscita finalmente a capire cosa si nascondeva dietro quel comportamento di Zola.

Aldilà del muro, ad un certo punto, sono spuntate delle zampe ed un muso. Era Rocky, il grosso cagnolone dei vicini che spiava la sua spasimante dall’altra parte del muro.

Io ho pensato che lei fosse gelosa del fatto che Rocky potesse guardare nel suo giardino, mentre lei non poteva guardare nel suo. Ma può essere anche che aveva voglia di fare una capatina con un amico.

Da parte nostra, ci auguriamo che presto Zola e Rocky possano incontrarsi presto.