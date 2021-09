Alfie è un labrador molto dolce che ha circa un anno e che è diventato famoso sul web, proprio per una sua caratteristica insolita. Ha un ciuffo sulla testa, che non si abbassa mai. Tutti lo trovano divertente ed infatti, i suoi amici umani sono molto orgogliosi di lui.

CREDIT: FACEBOOK

Vedere il cucciolo è davvero bello, questo perché la sua famiglia umana pubblica spesso le sue avventure sul web, per farle vedere a tutti i loro amici.

Il tutto è iniziato circa un anno fa. Kate Merrick ha adottato il cane da un rifugio locale, poiché era rimasto da solo e nessuno aveva intenzione di portarlo via.

Dopo l’arrivo nella sua abitazione, Alfie si è adattato in fretta. Con la sua nuova famiglia umana, ha instaurato un bellissimo rapporto di fiducia ed affetto. Lo fanno sentire amato e protetto.

CREDIT: FACEBOOK

La sua amica umana però, dal suo primo giorno nella nuova casa, ha provato ad abbassargli il ciuffo insolito che aveva sulla testa. Tutti i suoi tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

Alla fine, con il passare del tempo la donna si è resa conto che è una caratteristica che lo distingue da tutti e che non cambierà mai. Non si è ancora abbassato.

Il nuovo arrivato nella casa di Alfie

La sua amica umana, sul suo profilo social, ha raccontato che il suo cane ha un amore profondo per le palline da tennis. Ama passare molto tempo a giocare e a correre nel suo giardino.

Solo che quando è stanco la porta via, in un posto nascosto. Anche i suoi vicini amano giocare lui ed infatti le due famiglie hanno deciso di fare dei buchi nella recinzione per permettere al cucciolo di poter passare.

CREDIT: FACEBOOK

Da poche settimane la donna ha deciso di adottare un altro cane, per non lasciare Alfie da solo quando lei esce per andare a lavoro. Per il momento sembrano andare d’accordo, a patto che il piccolo non si avvicini alle sue amate palline.