Sundae è una femmina di labrador, che è molto famosa sul web. Sul suo profilo TikTok è riuscita ad arrivare a più di 700 mila follower. La cucciola non ama stare in casa da sola ed il suo amico umano ha voluto pubblicare un video per mostrare cosa fa quando non c’è nessuno.

CREDIT: TIKTOK

Ci sono cani che non essendo abituati, quando non hanno qualcuno in casa, si mettono paura. Anzi desiderano solo poter stare insieme alla loro famiglia.

Sundae per esempio è una cagnolina molto dolce, di circa 9 anni. I Suoi amici umani l’hanno adottata quando aveva pochi mesi di vita e da quel momento, non l’hanno mai lasciata.

Passano insieme a lei molto tempo della giornata. Infatti hanno deciso di crearle un profilo sui social, proprio per mostrare a tutti le loro molteplici avventure. La cucciola è molto simpatica e dolce, di conseguenza ha tanti follower.

CREDIT: TIKTOK

Tuttavia, solo poco tempo fa il suo amico umano aveva un impegno e non aveva altra scelta che lasciare la cagnolina sola in casa. Lui credeva che avrebbe passato tutto il tempo a dormire sul divano.

Però, grazie al filmato della telecamera che aveva installato, ha scoperto che le cose non sono andate come aveva immaginato.

Il filmato della telecamera su ciò che ha fatto la piccola Sundae

CREDIT: TIKTOK

L’uomo quando è rientrato a casa, dopo aver passato un po’ di tempo con la sua amica a quattro zampe, ha deciso di controllare il filmato. È proprio a quel punto che ha fatto una triste scoperta.

La piccola Sundae non ha passato nemmeno un minuto del suo tempo sul divano. L’unica cosa che ha fatto è stata stare vicino la porta a piangere, perché si sentiva sola e voleva al suo fianco la sua famiglia umana. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

L’uomo dopo aver pubblicato la clip sul web ha detto che non ha più intenzione di lasciarla sola, poiché gli si spezza il cuore a vederla in quello stato.