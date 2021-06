Robin proprio come tutti gli altri cani che erano con lui, non ha passato dei momenti felici. Hanno vissuto in un allevamento di carne di cani, per tanto tempo, ma alla fine i volontari sono riusciti a liberarli. Per fortuna ora tutti hanno avuto una seconda possibilità di vita.

CREDIT: HUMANE SOCIETY

I ragazzi della Humane Society, negli ultimi anni, stanno lavorando a lungo per cercare di eliminare questi posti dalla Corea del Nord e anche da altri paesi del continente. Purtroppo in questi luoghi esiste ancora il cinsumo della carne di cane.

Non molto tempo fa, sono riusciti a liberare altri 50 cuccioli da un allevamento. Hanno saputo di questo posto tramite una segnalazione.

Tra questi appunto c’era anche Robin, un cucciolo che aveva ormai perso ogni speranza di avere una seconda possibilità di vita. Era chiuso in quella gabbia da molto tempo e non aveva mai ricevuto l’amore di una famiglia umana.

CREDIT: HUMANE SOCIETY

I volontari dopo averlo liberato, hanno notato sin da subito che il suo sguardo era triste e spento. Non si fidava affatto degli esseri umani, ma desiderava solo che qualcuno mettesse fine alle sue sofferenze.

I cuccioli sono stati portati tutti al rifugio per essere sottoposti a tutte le cure e i trattamenti di cui avevano bisogno. Robin però ci ha messo più tempo degli altri a riprendersi dai traumi subiti.

La lunga strada di Robin per la guarigione

CREDIT: HUMANE SOCIETY

I ragazzi per settimane si sono occupati di lui. Lo hanno aiutato ad aprirsi e sottoposto a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Grazie al loro impegno, il piccolo è aumentato di peso. Era felice di aver avuto una nuova vita e la sua reazione è stata davvero sorprendente. Ecco il video della sua storia di seguito:

Robin ora è al settimo cielo. Desidera solo poter incontrare la famiglia che non ha mai avuto e passare il resto della sua vita con l’amore che merita ogni animale.