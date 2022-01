Negli ultimi giorni sui social è stata resa pubblica una clip, che ha commosso migliaia di persone. Il protagonista è un cane chiamato Dixie, che piange ogni volta che vede il suo piccolo amico umano andare a scuola. Il loro rapporto ha stupito migliaia di persone.

CREDIT: PIXABAY

Ogni bambino dovrebbe crescere con l’amore e le attenzioni di un cucciolo. Questo perché può donargli qualcosa di speciale.

Una donna chiamata Gabriella C. pochi giorni fa ha voluto condividere un momento emozionante della sua famiglia. Ha pubblicato il video sul suo profilo social, ma non credeva che avrebbe riscosso così tanto successo.

La giovane mamma ha raccontato di aver adottato il cagnolino da un rifugio locale. Avere un amico a quattro zampe era il desiderio di suo figlio e lei ha deciso di fargli questo dono.

CREDIT: YOUTUBE

Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Trascorrono tutto il tempo insieme ed amano giocare e coccolarsi. In tanti sono rimasti a bocca aperta nel vedere il loro rapporto bellissimo e speciale.

Tuttavia, ogni mattina accade qualcosa di davvero triste. Questo perché il piccolo ovviamente deve andare a scuola. Però il cane non vorrebbe mai separarsi da lui. Si dispera ogni volta che lo vede andare via.

La clip virale del piccolo Dixie

CREDIT: YOUTUBE

Nel video reso pubblico sui social si può vedere che il cagnolino e il suo piccolo amico umano sono seduti nei sedili posteriori dell’auto. Dixie aveva capito e pregava in tutti i modi il bimbo di rimanere con lui.

Si sedeva su di lui e non voleva lasciarlo andare. Quando il piccolo è sceso dalla macchina, il cucciolo è andato di corsa verso l’altro finestrino ed ha iniziato a piangere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In tanti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la reazione di questo cucciolo. Pensano che il rapporto che i due hanno, sia davvero speciale, ma che Dixie dovrebbe lavorare su queste ore in cui si separano. Non dovrebbe reagire in quel modo.