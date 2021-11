La bellissima sorpresa dei genitori per le loro bimbe: hanno adottato un bellissimo gatto

Due bambine chiamate Elle Rose ed Ivy London pochi giorni fa hanno ricevuto una sorpresa dai loro genitori, che hanno voluto adottare un gatto per farlo crescere insieme a loro. Tuttavia, la coppia non si aspettava affatto che il video del loro momento, sarebbe diventato virale. Ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono davvero molto belle da raccontare, poiché queste persone desiderano insegnare ai loro bambini l’amore e le attenzioni che un animale può donare ai loro amici umani.

Nella clip resa pubblica sul web si vedono le due piccole che erano nella loro abitazione, impegnate a giocare con i loro giochi. Ad un certo punto però, vedono il loro papà rientrare a casa.

L’uomo aveva delle cose tra le mani e sin da subito ha detto alle figlie che quella era una sorpresa per loro. Le bimbe erano felici ed eccitate. Infatti hanno iniziato a correre e saltellare per tutta la stanza. Desideravano solo vedere il loro regalo.

CREDIT: YOUTUBE

Il papà tira fuori da una scatola due ciotole e le bambine, ignare di ciò he stava per accadere, si siedono a terra. È proprio in quel momento che l’uomo tira fuori il gattino, che aveva pochi mesi di vita.

Le piccole erano al settimo cielo per quel bellissimo regalo. Desideravano avere un animale nelle loro vite ed ora infatti, fanno di tutto per farlo stare bene.

La felicità delle bimbe dopo l’arrivo del gatto in casa

CREDIT: YOUTUBE

La mamma, sul suo profilo Instagram, ha raccontato che quello era il desiderio più grande delle sue bambine. Lo avevano già chiesto l’anno prima, ma loro quel periodo non potevano adottare.

Il gattino chiamato poi Posie Rosie, si è adattato in fretta alla sua nuova casa e passa anche molto tempo a giocare con le bimbe. Ecco il video di ciò che è accaduto nell’abitazione:

La famiglia umana ora è felice di averlo nelle loro vite. La mamma dice che tutti sono al settimo cielo per averlo adottato, ma dice anche che hanno sbagliato, poiché dovevano prendere prima un animale per le bimbe.