Una clip davvero esilarante è stata resa pubblica sul web pochi giorni fa. I protagonisti sono una piccola capra ed un gatto, che stanno giocando come fratello e sorella. Ovviamente, come accade molto spesso, anche loro alla fine litigano ed il più grande ha la meglio.

CREDIT: YOUTUBE

A pubblicare il video è stato proprio il loro amico umano. Tuttavia, nessuno credeva che avrebbe avuto così tanto successo. Ha ottenuto più di 1 milione di visualizzazioni.

I due animali erano nel corridoio della loro abitazione. Il gatto stava andando nella camera per riposare, proprio come faceva sempre, ma il suo fratellino a quattro zampe voleva giocare a tutti i costi.

La piccola capra per divertimento, ha iniziato a tirare delle testate al felino. Questo è un comportamento abbastanza normale per questi animali, poiché solitamente lo fanno per gioco o per dire qualcosa.

Si vedeva che la piccola voleva giocare, ma il gattino non ne voleva proprio sapere di passare del tempo insieme a lei. Si è seduto, ma stava cercando in tutti i modi di fuggire via.

Il loro amico umano sapeva bene che prima o poi avrebbe reagito anche il gatto. Proprio per questo ha deciso di fermarsi e di riprendere tutta la scena. Voleva vedere cosa avrebbe fatto.

La reazione del gatto al comportamento della piccola capra

La capretta non ne voleva proprio lasciarlo andare. Era in piedi davanti a lui e stava cercando in tutti i modi un modo per poter giocare insieme.

Pochi minuti dopo, proprio come immaginava l’amico umano, il gatto ha perso la pazienza. Stufo dell’atteggiamento della capra, ha deciso di attaccarla. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’animale a questo punto si è spaventato ed è fuggito via. La clip è davvero esilarante ed in tanti sul web, nel vederla, sono scoppiati a ridere. Infatti è diventata virale in pochi giorni.