Clyde è un cagnolino molto dolce, che negli ultimi giorni è diventato una vera star sul web. La sua famiglia ha pubblicato una clip, nella quale hanno mostrato la sua incredibile reazione, quando gli hanno detto dell’arrivo di un gattino in casa. Il piccolo non è proprio riuscito a trattenersi.

CREDIT: TALKING ANIMALS

Clyde è stato adottato dalla sua famiglia poco tempo fa. Lo hanno trovato in un rifugio della loro città e visto che era molto triste nel suo box, hanno deciso di donargli una seconda possibilità di vita.

Il cucciolo si è adattato in fretta nella sua nuova abitazione ed ha mostrato la sua personalità dolce e vivace sin da subito. Tutti infatti erano felici di averlo a casa, poiché li aiutava a dimenticare i problemi, con il suo sorriso e la sua vivacità.

CREDIT: TALKING ANIMALS

Tuttavia Clyde ha sempre avuto un amore profondo per gli altri animali. Vuole giocare in continuazione ed ama correre e coccolarsi con i suoi fratellini a quattro zampe.

Proprio per questo motivo, la sua famiglia umana ha deciso di fargli un regalo speciale. Sempre dal rifugio della loro città, hanno adottato un gattino con pochi mesi di vita.

La clip esilarante del piccolo Clyde

CREDIT: TALKING ANIMALS

Il giorno in cui lo hanno portato a casa, hanno deciso di riprendere la reazione del loro cane, quando ha scoperto dell’arrivo del suo fratellino. Nessuno di loro però avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

L’uomo ha aperto la porta dell’abitazione e Clyde è andato di corsa verso di lui. In mano aveva una strana scatola ed il cucciolo, essendo molto curioso, ha iniziato ad annusare per capire ci fosse all’interno. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

È proprio nel momento in cui l’hanno aperta, che il cane non è più riuscito a trattenersi. Era al settimo cielo per quella bellissima sorpresa e desiderava solo poter passare del tempo con il suo nuovo fratellino a quattro zampe. La clip, ovviamente, è diventata in fretta virale sui social ed in molti nel vederla, sono rimasti stupiti!