La clip esilarante del piccolo Mister Brown, il cane che non vuole farsi tagliare le unghie

Solo pochi giorni fa è stata resa pubblica sul web una clip davvero esilarante e che è diventata presto virale. Il protagonista è un cane, chiamato Mister Brown che cerca in tutti i modi di convincere il suo amico umano a non tagliargli le unghie.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale ha un punto debole. C’è chi non vuole farsi tagliare il pelo, chi odia l’acqua ed anche chi non vuole vedere il tagliaunghie.

Questo cucciolo molto dolce, per esempio, non ama farsi tagliare le unghie. Infatti il suo amico umano ha detto che ogni volta è una battaglia, poiché abbaia e corre per tutta la casa.

Mister Brown è stato adottato dalla famiglia quando aveva solamente pochi mesi di vita e tutti fanno il possibile per farlo stare bene e per donargli le cure di cui ha bisogno. Sono felici di averlo nelle loro vite.

Il cucciolo anche è molto legato a tutti i suoi amici umani. Tuttavia, nessuno di loro riesce a trovare una spiegazione al suo comportamento, appena vede che stanno tirando fuori il suo tagliaunghie. Lo fa da sempre.

Mister Brown odia farsi tagliare le unghie e questo ormai si è capito, ma la sua reazione è davvero esilarante. Proprio per questo motivo, i suoi amici umani hanno deciso di mostrarlo a tutti, ma non credevano che potesse diventare famoso sul web.

La reazione di Mister Brown quando vede il tagliaunghie

Nel video si può vedere come il cane è seduto tranquillo sul suo tappeto. Ad un certo punto vede l’amico umano che apre il suo cassetto e tira fuori l’oggetto che lui tanto odia.

È proprio a quel punto che inizia a correre e ad abbaiare per tutta la casa. Sta provando a dire: “No”, ma ovviamente l’uomo non può dare ascolto alla sua disperata richiesta. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In tanti nel vedere questa clip sono scoppiati a ridere. Infatti ha avuto molto successo sui social. Ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore e il piccolo Mister Brown è diventato davvero famoso!