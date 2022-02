Da pochi giorni sul web è stato reso pubblico un video davvero emozionante, che parla proprio dell’amore di una madre e di suo figlio. Il protagonista è un piccolo puledro, che sentendo la mancanza della sua mamma, inizia ad urlare e quest’ultima in pochi secondi arriva da lui.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono davvero bellissime da vedere perché sono la dimostrazione che non ci sono differenze tra animali ed esseri umani. L’amore che si può provare per un figlio è identico.

Una storia che è entrata nel cuore di tantissime persone e che ovviamene è diventata presto virale. In tanti si sono commossi.

La scena è stata ripresa proprio dai loro amici umani. Nel video si può vedere che la cavalla è all’interno del suo box ed il medico la sta sottoponendo ad alcuni trattamenti. Il puledro invece, è solo nelle vicinanze.

CREDIT. YOUTUBE

Il cucciolo è in giro nelle stalle e in un primo momento, non sembra sentire la mancanza del genitore. È tranquillo e spensierato. Ad un certo punto però, accade l’impensabile. Qualcosa che ha stupito tutti.

Il puledro vuole riavere al suo fianco la mamma. Così inizia ad urlare e a piangere proprio per farle capire che iniziava a sentire la sua mancanza.

L’intervento della cavalla per il puledro che sentiva la sua mancanza

CREDIT: YOUTUBE

La madre si è presto resa conto di dover intervenire. Per questo ha iniziato ad agitarsi ed anche il medico ha capito che era meglio lasciarla andare. Le ha subito aperto la porta del suo box.

La cavalla in pochi secondi è arrivata vicino al figlio e quest’ultimo sentendo il suo odore, si è tranquillizzato in fretta. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip come volevasi dimostrare è diventata presto virale. In tanti hanno commentato l’accaduto con dolcissime parole, dicendo proprio che il legame che c’è tra una madre ed il suo piccolo, è qualcosa di unico e speciale.