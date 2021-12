Buddy è un adorabile cavallo di 31 anni, cieco e con poche forze per vivere. Il suo precedente proprietario aveva deciso di farlo sopprimere, così da mettere fine a tutte le sue sofferenze. Ma poi, quel giorno è accaduto qualcosa che ha fatto cambiare idea all’uomo ed ha deciso, prima di prendere la decisione più drastica, di chiedere aiuto all’associazione Catskill Animal Sanctuary.

La proprietaria del santuario, una donna di nome Kathy Stevens, dedica da ben 20 anni la sua vita a regalare un lieto fine a tutti gli animali come Buddy. Animali che hanno pochi mesi o anni da vivere, stanchi, anziani e che meritano l’amore fino al loro ultimo respiro.

Purtroppo, quando il cavallo è arrivato al santuario, la sua salute è peggiorata in pochi giorni. Non è stato un lavoro facile quello dei volontari, ma grazie alle loro cure e alle loro amorevoli attenzioni, il cavallo ha iniziato piani piano a riprendersi.

Molte persone credono che sopprimere un animale che soffre sia la scelta migliore, ma non è sempre così. Ci sono cose che possono migliorare la sua vita. Le persone non hanno la conoscenza o la pazienza per questi animali, o non vogliono apportare modifiche per rendere più sicuri i loro pascoli o stalle, o talvolta semplicemente non capiscono che un animale cieco può vivere un’esperienza incredibilmente piena e felice. Credono che l’eutanasia sia l’opzione più umana.