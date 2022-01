Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che è diventata presto virale. Il protagonista è un jack russel, chiamato Cheboksary che corre con uno slittino. Vederlo è davvero incredibile ed infatti il video, ha ricevuto un certo successo sui social.

CREDIT: PIXABAY

Questi cani sono nati per cacciare le volpi. Quindi sono instancabili, amano avere degli obiettivi e soprattutto sono pieni di energie.

È stato proprio l’amico umano a pubblicare l’episodio sui social, poiché voleva sapere se anche le altre famiglie umane vivono il suo stesso problema con questi cani. L’uomo ha detto di aver trovato un’attività davvero incredibile.

Durante l’estate il piccolo Cheboksary ama correre per i boschi vicino la sua abitazione. L’uomo ha raccontato che gli mette dei piccoli premi in giro per tutta la zona e lui è felice di andarli a cercare.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia durante l’inverno, la situazione è molto più complicata. Questo perché la neve ed il ghiaccio gli impediscono di fare ciò che ama di più. Proprio per questo il suo amico umano ha trovato un nuovo gioco.

L’uomo grazie ad uno slittino ha ideato un’attività che il suo cane adora. Non credeva che sarebbe stato così felice di portare avanti questo obiettivo.

Il nuovo gioco del piccolo Cheboksary

CREDIT: YOUTUBE

Nel video pubblicato sul web si può vedere l’uomo che grazie ad una piccola imbracatura riesce a legare lo slittino al cane. Inoltre, è proprio sua moglie che si mette sull’oggetto per farsi trasportare.

Cheboksary con stupore di tutti è felice di farlo. Infatti inizia a correre e quando arriva alla discesa è ancora più soddisfatto. Quando sembra che lo slittino sta per superarlo, lui riesce sempre a trovare un modo per evitarlo. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Ovviamente questa clip ha avuto tanto successo sui social e in tanti si sono complimentati con l’uomo, poiché dicono che ha avuto un’idea geniale.