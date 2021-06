Una clip che è diventata presto virale, è stata resa pubblica sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un dolce bassotto, chiamato Pickles, che ha trascorso diverso davanti alla lavatrice, nel tentativo di liberare il suo amato peluche. La madre era riuscito a distrarlo, ma non sa come poco tempo dopo ha scoperto la verità.

Rebekah ha raccontato di aver adottato il piccolo diversi mesi fa. Con lui ha preso anche altri 5 fratellini a quattro zampe.

La ragazza ha visto che erano molto legati l’uno all’altro ed è per questo che ha deciso di non separarli. Ha detto che sarebbe stato un trauma difficile da superare per ognuno di loro.

Per il primo Natale che hanno passato nella nuova casa, tutti i cagnolini hanno ricevuto un regalo da parte della loro famiglia umana. Pickles ha avuto un pollo di peluche e che è diventato in fretta il il suo miglior amico.

Rebekah in un’intervista ha raccontato che non si separa mai da quell’oggetto. Ha anche preso l’abitudine di dormire insieme a lui. Vederlo è davvero bellissimo.

La clip virale di Pickles

Un giorno però, è accaduto qualcosa di davvero drammatico. La donna aveva intenzione di lavare il piccolo peluche, poiché era molto sporco. Per questo in un primo momento ha distratto il cagnolino e subito dopo ha portato il gioco nella stanza della lavanderia.

Lei era convinta che Pickles non se ne fosse reso conto. Però, ad un certo punto, lo ha visto entrare nella stanza ed iniziare a piangere disperatamente. Ha sentito l’odore del suo miglior amico anche tramite il vetro.

Il cucciolo era disperato, è andato di corsa verso la donna per chiederle di liberarlo. Tuttavia, quando ha capito che questo non era possibile, ha passato un’ora davanti la lavatrice, in attesa che finisse. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Rebekah ha voluto pubblicare la clip sul web, per mostrare a tutti cosa ha fatto il suo cane per il suo peluche. Per lei era un comportamento strano ed insolito. Il video però, è diventato in fretta virale.