Ogni animale ha una personalità diversa. Nella clip pubblicata sui social pochi giorni fa, l’amica umana voleva far conoscere a tutti la testardaggine del suo bassotto, chiamato Roscoe. Durante la passeggiata di routine, voleva fermarsi a tutti i costi al bar, per prendere un caffè.

CREDIT: YOUTUBE

È stata proprio la donna a voler pubblicare il tutto sul suo profilo social, ma non credeva che il video sarebbe diventato virale nel giro di poche ore.

L’amica umana nella didascalia ha raccontato che per lei era una giornata come le altre. Era uscita con il suo piccolo a quattro zampe per fare la loro solita passeggiata di routine.

Solitamente la signora si ferma al bar che si trova in quella strada, per prendere un caffè e rilassarsi. Tuttavia, in quell’occasione non poteva farlo, poiché aveva delle cose da fare e non aveva tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo piccolo Roscoe però non ne voleva sapere. Lui voleva fermarsi e voleva passare qualche minuto seduto ai tavoli a guardare la gente che passava.

La donna ha provato a portarlo via, ma lui ha tirato il guinzaglio verso di lui. Il suo scopo era proprio quello di convincerla a prendere il suo solito caffè. Il cane non voleva un ‘No’ come risposta.

Il video virale del piccolo Roscoe

CREDIT: YOUTUBE

Ad un certo punto il cucciolo si è gettato con la schiena a terra ed ha iniziato a rotolarsi sull’asfalto. È proprio in questo momento che l’amica umana deciso di lasciare il guinzaglio.

Lo scopo della donna era proprio quello di vedere il suo comportamento, quando la vedeva andare via, per lasciarlo da solo in quella zona. Roscoe inizialmente è rimasto a terra e non voleva alzarsi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Però, quando ha capito che la sua amica umana lo avrebbe lasciato in quel posto, si è alzato ed è andato di corsa verso di lei. Aveva paura di rimanere da solo. La clip è diventata virale in poche ore ed in molti sono rimasti stupiti dalla reazione del cagnolino!