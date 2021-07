Da pochi giorni sul web è stata pubblicata una clip davvero esilarante, che è diventata presto virale. I protagonisti sono due dolci cani, chiamati Watson e Tika, che hanno un legame speciale. La loro mamma ha voluto pubblicare il video, per mostrare a tutti il loro bellissimo rapporto.

CREDIT: YOUTUBE

La donna li ha adottati insieme da un rifugio locale. Erano in difficoltà e non riuscivano proprio ad adattarsi in quel posto terribile.

Proprio per questo la signora dal cuore enorme, si è fatta presto avanti per portarli via. Non riusciva ad accettare che rimanessero chiusi in quelle gabbie, senza che avessero la famiglia che meritano tutti gli animali.

I cuccioli con il passare dei giorni, sono diventati inseparabili e la loro amica umana è al settimo cielo per il rapporto che hanno instaurato. Vederli insieme per lei, è davvero bellissimo.

CREDIT: YOUTUBE

Negli ultimi giorni la donna ha pubblicato un video sui social, che è diventato virale. Il tutto è iniziato in una giornata come le altre, dopo esser andata a lavoro, la signora è rientrata a casa.

I suoi piccoli a quattro zampe erano in attesa di rivederla ed infatti appena si è seduta sul divano, sono andati subito da lei per coccolarla. Erano felici che fosse rientrata.

La clip virale di Watson e Tika

CREDIT: YOUTUBE

La signora quando li vede arrivare verso di lei, dice: “Chi è il cane più bravo del mondo?” È proprio a questo punto che Watson mette le sue zampe sul collo della sua sorellina ed inizia ad abbaiare.

Il suo scopo è proprio quello di far capire alla sua amica umana, che entrambi sono bravissimi. Non vuole che si parli solo di lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip, vista la dolcezza dei due cani, è diventata in fretta virale. Tante persone si sono complimentate con la donna, per come ha aiutato i cuccioli ad instaurare un bel rapporto.