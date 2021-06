Una clip che è diventata presto virale è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. I protagonisti sono due dolci alani, chiamati Yeti e Zoot. Tante persone sono rimaste a bocca aperta nel vederla, poiché la cagnolina ha aiutato il suo fratellino che stava soffrendo di ansia da separazione.

CREDIT: YOUTUBE

La storia di questo piccolo a quattro zampe è iniziata quando è stato trovato a vivere come randagio da un gruppo di volontari. Era solo e triste per le strade della città.

Nonostante la drammatica esperienza che stava vivendo, era in buone condizioni. Per questo i ragazzi, sin da subito, hanno capito che quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, aveva deciso di abbandonarlo.

Nessuno sa il motivo di questa scelta, ma vedere quel cucciolo vivere in quella situazione, ha spezzato il cuore di tutti. I volontari a quel punto sapevano che non potevano far altro che portarlo nel rifugio per donargli le cure di cui aveva bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Yeti aveva alcuni problemi di salute, ma per fortuna nulla di grave. Infatti una donna si è presto fatta avanti per prenderlo in affidamento. Sapeva che la vicinanza con la sua cagnolina Zoot, lo avrebbe aiutato a dimenticare i traumi subiti.

Il filmato diventato virale di Yeti e Zoot

CREDIT: YOUTUBE

La signora dopo averlo portato nella sua abitazione, ha deciso di installare una telecamera. Il suo scopo era proprio quello di controllare cosa accadeva mentre lei era fuori per lavoro.

Tuttavia, quando ha visionato i filmati, è rimasta del tutto a bocca aperta. Nei video si può vedere come il piccolo Yeti aspetta con ansia il suo ritorno. Sale sul tavolo e non riesce nemmeno a smettere di piangere.

Zoot la sua sorellina a quattro zampe, ha capito subito le difficoltà che stava vivendo. Infatti appena lo vede allungarsi a terra, si siede vicino a lui e poggia anche la testa sul suo corpo. Vuole solo donargli la tranquillità di cui ha bisogno. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna ha voluto pubblicare la clip sul web, ma non credeva che sarebbe diventata virale in così poco tempo. Inoltre, ci ha tenuto ad aggiornare gli utenti di una bellissima notizia. Il piccolo Yeti ha trovato un nuovo amico umano e grazie a lui, è riuscito a dimenticare tutti i traumi che ha vissuto.