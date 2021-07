Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una riunione davvero commovente. Il protagonista è un cane chiamato Kemo, che era scomparso dalla sua abitazione 8 anni prima. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi, solo grazie all’intervento di un gruppo di volontari.

CREDIT: YOUTUBE

Quando una famiglia perde il proprio animale domestico, ne soffre molto. Questo perché non sanno dove si trova e soprattutto, perché potrebbe essere vittima di episodi terribili.

La triste vicenda di Cara Seiler e Kailey Kuntz è iniziata 8 lunghi anni fa. Erano nella loro abitazione. Erano impegnate nelle solite faccende ed è proprio in quei minuti, che hanno deciso di far uscire il cane nel giardino.

Lo hanno lasciato da solo a fare i suoi bisogni e poco tempo dopo hanno fatto la tragica scoperta. Le amiche umane quando sono uscite a controllare, hanno scoperto che il piccolo Kemo era riuscito a fare una buca e a scappare.

CREDIT: YOUTUBE

Hanno provato a cercarlo nel quartiere sin da subito, ma nessuno aveva sue notizie. Hanno chiesto aiuto ai diversi rifugi locali ed anche a molte associazioni, ma nessuno aveva informazioni utili. Le donne infatti erano disperate.

Con il passare delle settimane e dei mesi, avevano ormai perso ogni speranza. Loro credevano che il cucciolo fosse morto e nessuno poteva fare nulla per aiutarle.

L’incontro tra Kemo e le sue amiche umane

CREDIT: YOUTUBE

Esattamente 8 anni dopo, quando Cara e Kailey non ci speravano più, hanno ricevuto la chiamata dai ragazzi dell’associazione Fort Wayne Animal Care.

I volontari avevano trovato il piccolo Kemo a vivere da randagio in un quartiere vicino. Loro credevano che non avesse nessuno, ma durante il controllo di routine, hanno scoperto che aveva il microchip. È proprio a questo punto che sono riusciti a rintracciare le donne. Ecco il video della storia di seguito:

Cara e Kailey quando hanno saputo la bella notizia, sono salite subito in macchina e durante il viaggio non hanno mai smesso di piangere. Kemo inoltre, nonostante gli anni che ha vissuto in strada, non si era mai dimenticato di loro e dell’amore che gli hanno donato.