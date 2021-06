Dopo pochi giorni dal furto, la piccola Jolene ha potuto riabbracciare il suo amico umano, Aaron Morris. La vicenda che ha lasciato tante persone con il fiato sospeso, ha avuto finalmente il lieto fine che tutti speravano. La famiglia è al settimo cielo per ciò che è accaduto.

Il tutto è iniziato poche settimane fa. Il ragazzo era uscito con la sua cagnolina per fare le solite commissioni. Erano andati in un supermercato locale.

Aaron è sceso da solo ed ha lasciato la cucciola nella sua auto. Lo faceva molto spesso, poiché doveva comprare solo poche cose. In quella giornata però, quando è uscito però, ha fatto la drammatica scoperta.

Dei malviventi avevano rubato la macchina dell’uomo e al suo interno, oltre tutti gli oggetti personali, c’era anche la piccola Jolene. Era in grave pericolo ed aveva bisogno di aiuto.

Sul posto è arrivata d’urgenza una volante della polizia, che ha avviato in fretta tutte le indagini del caso. Inoltre, tanti amici di Aaron hanno pubblicato diversi appelli sul web, con la speranza di riuscire a ritrovarla.

La riunione tra Jolene ed Aaron

Solo poche ore dopo è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando. Un gruppo di volontari hanno trovato la cucciola che vagava sola e triste per le strade della città. Era spaventata da ciò che stava vivendo.

Proprio per questo hanno deciso di portarla nel loro rifugio. Al suo arrivo uno dei ragazzi, che stava seguendo la vicenda, l’ha riconosciuta ed ha subito avvisato Aaron della bellissima notizia.

Il ragazzo è andato in fretta in quel posto e quando ha rivisto la sua amata piccola a quattro zampe, non è riuscito proprio a trattenersi. Si è commosso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Anche Jolene era al settimo cielo ed infatti è saltata subito tra le sue braccia. Entrambi erano felici di poter tornare a stare insieme, dopo la brutta esperienza che avevano vissuto.