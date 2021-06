Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una storia davvero bellissima. La protagonista è una mamma gatta chiamata Toodles, che ha potuto riabbracciare i suoi gattini, pochi giorni dopo la separazione. Tutti sono al settimo cielo per come si è conclusa la vicenda.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato in un giorno come un altro per i ragazzi di Friends Of Anne Arundel County Animal Care and Control. Erano nel rifugio a fare le solite faccende.

Ad un certo punto però, una signora del posto li ha avvisati della grave situazione in cui si trovava la gattina. Viveva da randagia ormai da molto tempo e le sue condizioni di salute erano critiche.

Era talmente magra che non riusciva nemmeno più a camminare. I ragazzi ovviamente, nel sentire quel drammatico racconto, sono subito intervenuti. Dovevano fare il possibile per cercare di aiutarla.

CREDIT: FACEBOOK

L’hanno presa e portata nel rifugio, ma solo durante la visita medica hanno scoperto qualcosa di incredibile. La piccola Toodles aveva partorito da poco ed era depressa, poiché voleva solo stare di nuovo vicino ai suoi figli.

I volontari non avevano molto tempo per riuscire ad aiutarla. I cuccioli avrebbero perso la vita se qualcuno non fosse intervenuto, poiché erano troppo piccoli per riuscire a sopravvivere in quella situazione.

La riunione commovente tra Toodles e i cuccioli

Non sapendo cosa fare, i ragazzi hanno deciso di pubblicare diversi appelli sul web. Avevano poche informazioni, ma volevano fare il possibile per aiutarli. Alla fine pochi giorni dopo, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando.

Un uomo del posto ha chiamato il rifugio, dicendo di aver trovato dei gattini in un buco dietro la sua abitazione. Tutti sono certi che la mamma li ha nascosti prima che le sue condizioni di salute peggiorassero.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi sono andati subito a prenderli e quando la piccola Toodles ha iniziato a sentire i loro pianti disperati, si è agitata. Voleva tornare a coccolarli e a prendersi cura di loro.