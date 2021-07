Da pochi giorni sul web è stato pubblicato un video che ha commosso migliaia di persone. In quelle immagini si può vedere la commovente riunione tra il soldato Mosley e la piccola Daisy Vienna. La cagnolina aveva pochi mesi di vita, ma già aveva instaurato un legame speciale con il suo amico umano.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono molto frequenti, tuttavia la maggior parte delle persone non si stufa mai di vederle. Questo perché riempiono di gioia il nostro cuore.

L’amicizia tra i due è nata in Siria. Mosley ha trovato la cucciola mentre vagava per le strade della città. Era piccola, sola ed indifesa. Si vedeva benissimo che aveva bisogno di aiuto.

Tutti i soldati sapevano bene, che vista la zona, non sarebbe sopravvissuta a lungo in quelle condizioni. Proprio per questo hanno deciso di prenderla e portarla alla base. Il loro desiderio era solo quello di vederla stare bene.

CREDIT: YOUTUBE

Con il passare dei giorni Mosley e Daisy Vienna hanno instaurato un rapporto davvero speciale. Erano inseparabili e la cagnolina ogni volta aspettava il ritorno del suo amico umano sul letto.

L’uomo infatti, nonostante le scene che era costretto a vedere ogni giorno, era felice di trovare la sua fedele amica a quattro zampe, una volta tornato alla base. Era l’unica cosa che lo aiutava ad andare avanti in quell’inferno.

La riunione tra Mosley e la piccola Daisy Vienna

CREDIT: YOUTUBE

Poche mesi dopo il loro incontro, il soldato è stato rimandato a casa. Non poteva rimanere più in quel posto. Tuttavia, la cosa che lo preoccupava di più era proprio il destino della piccola Daisy Vienna, senza di lui avrebbe potuto perdere la vita.

Proprio per questo Mosley ha chiesto aiuto ad un’associazione locale, che dopo aver preparato i documenti, è riuscita a far rincontrare la cucciola con il suo amato amico umano. Ecco il video del loro incontro di seguito:

La piccola nonostante i momenti difficili che ha vissuto non si era affatto dimenticata del ragazzo. Infatti quando lo ha visto è saltata subito tra le sue braccia. Una clip commovente per tutti.