La protagonista della bellissima storia che vogliamo raccontarvi oggi, è un’adorabile gattina di nome Gracie. Tutto è iniziato quando un giorno, un ragazzo di nome Keith Reszoly ha deciso che era arrivato il momento di aprire le porte della sua casa ad un altro gatto.

Sua madre era stata dal veterinario ed era venuta a conoscenza di una cucciolata di gattini salvati da un triste destino e che stavano cercando una casa.

Dopo aver conosciuto tutti i fratellini pelosi, la famiglia del giovane è rimasta completamente colpita da una gattina di nome Gracie. Dopo aver interagito un po’ con lei, hanno deciso di portarla a casa.

Nel giro di poche ore, quella dolcissima palla di pelo si è ambientata nella sua nuova casa e si è mostrata felice dell’inizio di quella che sarebbe stata una nuova e meravigliosa vita. Quelle persone l’avevano salvata da un triste destino e lei era pronta a ricambiare, ma ce n’era una in particolare per cui ha iniziato sin da subito a mostrare un affetto speciale.

La prima notte, Gracie sì accoccolata tra le braccia di Keith ed ha dormito pacificamente fino al mattino.

Era come tenere un bambino tra le braccia. La seconda notte ha dormito sulla mia schiena e la terza tra il braccio e il petto. Da allora non dormiamo più separati.

La gattina trascorre la maggior parte del suo tempo accanto al suo papà umano e la mattina, non appena lui si sveglia, lei è sempre pronta a correre tra le sue braccia. Con il tempo ha imparato a riconoscere il suono della sveglia e a capire che quello è il suo segnale per saltare sul letto e iniziare a coccolare Keith.

Quando sente la sveglia salta sul letto e mi guarda. Se mi muovo inizia a saltarmi addosso. Ma se vede che non mi muovo, si posiziona sulla mia schiena o sul mio petto e rimane lì per due o tre ore.

Ho deciso di non farle mancare mai ciò di cui ha bisogno. Per far sì che io abbia il tempo per gli abbracci mattutini, ho deciso di fare una cosa. Ho impostato la mia sveglia a 30 minuti prima ogni giorno soltanto per passare del tempo a letto con Gracie.