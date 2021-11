Il protagonista della storia di oggi si chiama Arlo e, se solo potesse parlare e raccontare tutto l’inferno che ha dovuto vivere nel corso della sua lunga vita, ci impiegherebbe delle ore. Fortunatamente la vita, ad un certo punto, ha deciso che il destino di quel dolcissimo cagnolino ferito dovesse prendere una piega diversa.

Tutto è cominciato quando i volontari di un’associazione di salvataggio animali del Texas, la Lake Charles Pit Bull Rescue, ha saputo dell’esistenza di un cagnolino in fin di vita sul ciglio di una strada.

Immediatamente i soccorritori sono andati a vedere di persona e si sono ritrovati davanti ad una scena raccapricciante. Quel cane era stato abbandonato e legato, dopo che un’auto lo aveva investito e dopo che, per anni, aveva subito violenze e maltrattamenti dai suoi ex proprietari.

Senza pensarci troppo, i volontari lo hanno caricato in auto e lo hanno portato dal veterinario. Le loro speranze non erano troppo forti, viste le sue gravissime condizioni. Ma dovevano comunque fare un tentativo. Lui ne aveva già passate troppe e ora meritava qualcuno che si impegnasse per lui.

Le cure e la nuova vita di Arlo

Il responso degli esami del veterinario è stato più duro del previsto da digerire. Il cucciolo aveva ossa rotte, una coda spezzata, la filaria e decine di altre patologie che minavano seriamente la sua vita.

Con tanto amore, buon cibo, cure costanti e un posto caldo e pulito dove stare, il cagnolone di 15 anni è riuscito a rimettersi in piedi. Riprendersi dagli interventi chirurgici è stato difficile, ma lui non si è mai arreso e alla fine ce l’ha fatta.

La sua storia è arrivata all’attenzione della famiglia Flaherty. Loro avevano da poco perso i due cuccioli di famiglia e pensavano di non voler più adottare nessun cagnolino. Ma quando hanno saputo di lui, hanno capito che dovevano fare qualcosa.

Alla fine hanno contattato l’associazione e hanno adottato Arlo, donandogli una casa amorevole per sempre. Vedere le immagini del cucciolo oggi, scalda il cuore di chiunque. La sua nuova mamma ha detto: