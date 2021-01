Ecco come comportarsi se non lo conosciamo, come capire un cucciolo che vive con con noi e le regole su come accarezzare un cane

Sembra così semplice e naturale, ma come accarezzare un cane in modo da rilassare il tuo cucciolo e renderlo davvero felice?

Ci sono, infatti, molti modi per accarezzare il tuo amico a quattro zampe e qualche il contatto può renderlo nervoso o spaventato. Ecco, dunque, come ci dobbiamo comportare.

Dove accarezzare un cane

Le carezze, per un cane, sono molto importanti. Alcuni studi scientifici sostengono la tesi che i cani si sentono felici quando vedono il loro proprietario e ancora di più se quest’ultimo li accarezza.

Dove non c’era interazione sociale, i cani invece tendono a essere infastiditi e tristi.

È la sensazione di essere toccati dal proprietario che aiuta a costruire un buon feeling tra uomo e cane.

La cosa importante, però, è imparare a conoscere il proprio cane, i suoi punti deboli e le zone del suo corpo che, accarezzandole, lo fanno rilassare.

Le zone del corpo maggiormente gradite

Dove accarezzare un cane, quindi? In generale, i cani preferiscono essere strofinati sul petto, sulle spalle e alla base della coda.

Il tuo cane potrebbe avere altri punti speciali in cui gli piace essere accarezzato, come in mezzo alla testa, tra le orecchie.

Ci sono però delle aree più sensibili dove le il tocco con le tue mani potrebbe essere meno gradito.

Questi punti sono, per esempio, le orecchie, le zampe, l’estremità della coda, la parte superiore della testa, il muso o il ventre.

Come regola generale, evita di accarezzare questi punti finché non conosci il tuo amico a quattro zampe e dunque cosa lo fa sentire a suo agio.

L’intensità dei movimenti

La velocità e l’intensità con cui tocchi un cane possono influenzare le emozioni del tuo amico a quattro zampe.

Un tocco lento, una leggera pressione e colpi ritmici nella direzione del pelo del cane sono generalmente ben accolti.

Accarezzamenti veloci e superficiali oppure l’avvicinarsi come per iniziare un gioco di lotta può eccitare eccessivamente un cane o indurlo a evitare la persona del tutto.

Se non ti è chiaro se il tuo cane si sta divertendo o meno con la tua interazione, ferma la mano e osserva come reagisce.

Nel caso in cui il cagnolino si allontana, probabilmente ne ha abbastanza,se, invece, il cane rimane vicino a te, potrebbe volere un po ‘più di amore e puoi continuare ad accarezzarlo.

Come accarezzare un cane sconosciuto

Comportanti con molta calma quando cerchi di accarezzare un cane che non conosci.

Infatti, non tutti i cani accolgono con favore una carezza da un nuovo umano.

Pensa attentamente al modo in cui ti avvicini a un cane sconosciuto.

Devi creare un linguaggio del corpo invitante, che incoraggia il cucciolo ad avvicinarsi a te.

Da evitare è contatto visivo diretto o prolungato, perché potrebbe essere interpretato come una minaccia.

La cosa migliore da fare è inginocchiarsi o sedersi, per tranquillizzare l’animale.

Poi prova ad accarezzare il cane, ma non allungare mai la mano sopra la sua testa, ma da un lato e tocca delicatamente un’area neutra, come il suo petto.

Se il cane indietreggia, si volta dall’altra parte, si avvolge o si irrigidisce, significa che non vuole che tu lo accarezzi.

Tieni presente che un cane che si avvicina non è necessariamente un invito a toccarlo: potrebbe semplicemente voler annusare il tuo corpo, per conoscerti meglio.

Come accarezzare un cane che si conosce per la prima volta e che se si distende a pancia in sù?

In questo caso, la cosa migliore da fare è evitare di toccarlo sul ventre, perché spesso questo tipo di carezza si fa spesso un gesto di pacificazione.

Accarezzare un cane mentre è in questa posizione vulnerabile potrebbe far sentire il cane minacciato o turbato.

Come comportarsi con il cane

Il proprietario non solo deve imparare a conoscere come accarezzare un cane, ma anche come comportarsi con lui.

Esistono alcuni comportamenti che possono spaventare il cucciolo e dunque rendere poi più difficile anche il contatto fisico, come conseguenza.

Il contenimento fisico, per esempio, come afferrare il collare del tuo cane o tenerlo fermo, può suscitare paura in lui.

Il tuo cane potrebbe percepire questo tipo di tocco come minaccioso, facendogli mostrare segni di aggressività o potrebbe tentare di scappare.

Quando, invece, vedi un cane che non conosci, è importante non spaventarlo mentre ti avvicini.

Un errore, per esempio, è correrle dietro al cane per cercare di prenderlo.

Se un cucciolo vede un uomo che cerca di rincorrerlo, scappano dalla paura.

In generale, per entrare nelle grazie di un cane, non devi essere minacciosa.

Dunque, la cosa migliore per approcciare un cane, prima di accarezzarlo, è accovacciarsi e non stare in piedi davanti a lui e poi osservalo.

Una volta che ti sei accovacciato, allunga la mano e lascia che il cane venga da te.

Se l’animale si fa avanti scodinzolando, puoi accarezzarlo, se rimane fermo , indietreggia o allontana la testa, è meglio lasciarlo da solo.

Presta attenzione anche al linguaggio del corpo del cane. Se la sua coda è rigida o strettamente rimboccata tra le gambe, significa che si sente a disagio.

Come accarezzare un cane che scodinzola, invece? Devi sapere che non puoi sempre fidarti di una coda che si muove in aria.

Se il cane, infatti, scodinzola, ma ha i peli sollevati al centro della sua schiena o se le sue orecchie sono bloccate all’indietro, significa che il cucciolo è probabilmente nervoso.

Anche in questo caso, procedi con cautela.

Accarezzare il cane dei tuoi amici

Un cane che conosci perché il suo proprietario è un tuo amico, dovrebbe essere felice di vederti e sentirsi a suo agio mentre lo accarezzi.

Tuttavia, come accarezzare un cane, se è di un tuo amico, per non farlo sentire a disagio?

Devi conoscere e seguire le regole stabilite dal proprietario dell’animale domestico.

Per esempio, il cane potrebbe essere abituato a sedersi prima di essere accarezzato, quindi devi seguire le regole di condotta dell’animale, per evitare atteggiamenti bruschi o mettere in soggezione il cane.

La carezza come ricompensa

La carezza è considerata come una efficace ricompensa per i comportamenti positivi del cane.

Accarezzare può aiutare a educare il cane e a insegnargli le buone maniere.

Come accarezzare un cane in forma di ricompensa? Strofina leggermente il tuo cane quando tiene tutte e quattro le zampe sul pavimento e accarezzalo quando si comporta bene.

Accarezzare il tuo cucciolo per essere venuto da te quando viene chiamato, mentre sei nel tuo giardino, è una bella ricompensa.

Tuttavia la carezza non sempre funziona ai fini educativi.

In una situazione che distraggono il cane, come quando quest’ultimo si trova al parco per i cani, le carezze potrebbero non servire come ricompensa adeguata.

Il tuo amico peloso potrebbe ignorare la tua chiamata per giocare con gli altri cagnolini.

Presta, dunque, particolare attenzione al linguaggio del corpo del tuo cane per capire quali ricompense di addestramento funzionano meglio di altre.