La commovente storia del cane Lucky, abbandonato dalla mamma. Oggi compie 23 anni

La storia del cane Lucky ha commosso il web. Era il 1999, quando la sua mamma lo ha abbandonato da solo e al freddo, perché era diverso dagli altri suoi cuccioli. Il suo pelo era corto ed era il cagnolino più debole.

Ma la vita aveva altri progetti per il dolce e triste Lucky. Un bambino, Diego Capitani, lo trovò e decise di adottarlo. Da quel giorno i due non si sono più separati e contro ogni previsione, il cane ha compiuto 23 anni e continua a riempire d’amore la vita di quel bambino, ormai diventato un uomo adulto.

A raccontare tutto, è stato lo stesso Diego alla Gazzetta di Modena. Ha rivelato di averlo chiamato Lucky, che significa fortunato e oggi si rende conto che è stato proprio il nome perfetto!

Il cucciolo è sempre rimasto al suo fianco e ha dato alla sua vita dei valori importanti. Gli ha insegnato a rimanere calmo e a non farsi prendere dalle situazioni.

Una volta, ricorda di essere finito in ospedale e di essersi separato dal suo amico a quattro zampe. O meglio, separato ma non del tutto. Lucky allora era molto piccolo e suo padre lo portava sempre in giro in tasca. Un giorno, non si è reso conto di averlo ancora con se, quando si è recato in ospedale a trovare suo figlio. Diego ha raccontato:

Lucky era talmente piccolo che mio padre, allora autotrasportatore, lo portava sempre con sé, anche in tasca. Una volta era venuto a trovarmi e si era accorto solo dopo di averlo ancora lì. Abbiamo riso per due ore.

Lucky mi ha insegnato la calma: è un animale pacifico, che non si è mai fatto prendere dalle situazioni. Con lui ho capito che non c’è bisogno di stare dietro a tutto, che a volte basta lasciar correre: quando si fa male penso sempre che se capitasse a me starei già piangendo, mentre lui lo accetta.

Era il più debole dei suoi fratellini e quello con meno speranze di sopravvivere. Ma oggi Lucky ha compiuto 23 anni, contro ogni probabilità. E questo anche grazie all’amore del suo incredibile papà umano.