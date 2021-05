Il cane si rifiuta di separarsi dal suo amico elefante nelle ultime ore della sua vita: le commoventi foto

Il cane che vedete nelle foto, si chiama Pancake. È stato salvato dalle strade tre anni fa e portato in un santuario degli elefanti. Katherine Connor, fondatrice e CEO di BLES, è colei che si è fatta carico del cucciolo e che ha deciso di regalargli una seconda possibilità di vita, condividendo con lui anche la vita nel meraviglioso santuario.

Era certa che Pancake si sarebbe adattato subito, ma mai avrebbe immaginato che le sue foto avrebbero conquistato il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo.

Si è legato sin da subito con un elefante di nome Boon Thong. Quest’ultimo era stato salvato 5 anni prima da un campo dove era costretto a portare sulla schiena i turisti. La sua colonna vertebrale aveva riportato seri danni, ma per fortuna lo abbiamo salvato e portato al santuario dove ha potuto trascorrere in pace il resto della sua vita.

La donna ha raccontato che l’elefante aveva legato con un altro elefante anziano, che purtroppo è morto poco dopo. Boon Thong lo ha sostenuto fino alla fine e, quando ha capito che stava per morire, gli è rimasto accanto accarezzandolo e accompagnandolo con amore fino all’ultimo respiro.

Quando è toccato a lui, ha potuto contare sullo stesso sostegno e sull’amore di quel fedele amico a quattro zampe.

Pancake aveva capito che stava succedendo qualcosa al suo amico elefante. Si è sdraiato al suo fianco ed è rimasto a vegliare su di lui fino a quando non ha chiuso gli occhi per sempre. Ci siamo commossi nel vedere come un cane fosse riuscito a comprendere la situazione. Sapeva che meritava di non essere lasciato solo, come lui aveva fatto in precedenza con un amico bisognoso.