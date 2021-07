Se non avete dei fazzoletti a portata di mano, vi consigliamo di prenderli, perché leggendo la storia del cane Rico, è molto probabile che non riusciate a trattenere le lacrime. Il cucciolo è rimasto affianco al corpo senza vita del suo papà per ore, prima che i soccorritori riuscissero a trovarli. Una storia molto commovente che vale la pena di essere raccontata, per ribadire ancora una volta quanto i nostri amici a quattro zampe siano fedeli con noi.

Quando sentite qualcuno affermare che i cani non hanno sentimenti e che non hanno un’anima, vi preghiamo di raccontargli questa storia.

La vicenda è accaduta nella contea del Nevada, in California. Da quelle parti viveva un uomo di 70 anno di nome John Stewart, famoso nel quartiere per le sue precarie condizioni di salute sia fisica che mentale.

Il povero uomo soffriva di blackout mentali e insieme a lui, ad aiutarlo e sostenerlo moralmente, negli ultimi anni c’è sempre stato il cane Rico.

Il cagnolino è l’emblema assoluto della fedeltà e dell’amore che gli amici a quattro zampe riescono a dare a noi umani in ogni situazione.

Era l’inizio di luglio, quando John è scomparso nel nulla. Immediatamente i vicini hanno allertato le autorità che, altrettanto tempestivamente, hanno iniziato a cercarlo ovunque.

Rico è rimasto a vegliare il suo umano per ore

Dopo 14 lunghe ore di ansia e apprensione per la scomparsa del povero John, l’ufficio dello sceriffo della Contea del Nevada ha pubblicato una nota molto triste. Nel messaggio si leggeva che i poliziotti avevano rinvenuto il suo cadavere in uno stagno poco distante da casa sua.

L’intervento dei soccorritori per recuperare il corpo, però, non era stato affatto facile. Il motivo era che il fedele Rico, fedele compagno di Jhon, era rimasto per tutto il tempo sulle rive dello stagno a fare la guardia al suo papà.

Il cucciolo non voleva permettere a nessuno di avvicinarsi a lui, quindi gli agenti hanno dovuto faticare molto per riuscire nell’operazione.

I poliziotti e tutte le persone che si sono commosse leggendo questa storia, pensano che il comportamento di Rico è stata una risposta significativa da parte di un animale che, ovviamente, amava moltissimo il suo umano.