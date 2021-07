Il cucciolo protagonista di questa storia si chiama Osito ed è stato trovato abbandonato a se stesso, senza una famiglia o qualcuno che si sia mai preso cura di lui.

Fortunatamente il piccolo Osito non è rimasto solo per molto. Dopo essere venuta a conoscenza della sua situazione, la volontaria Felicia Quispe Arana, fondatrice del Colitas Sin Techo, un rifugio del Perù, ha deciso che avrebbe cambiato il suo destino.

Avevo soltanto qualche dubbio sulla possibilità che sarebbe riuscito ad ambientarsi, poiché nel nostro rifugio non c’erano cuccioli, ma solo cani adulti. E dall’altra parte non sapevo come avrebbero reagito gli altri nel vedere un cane così piccolo.

Una volta portato al rifugio, Osito si è mostrato inizialmente intimidito davanti a tanti cani di grossa taglia. Ma in poco tempo, anche grazie al coraggio che la meravigliosa Arana gli trasmetteva, il cucciolo ha iniziato a camminare in mezzo a quei grandi cani e a fare amicizia con loro.

La nuova vita del cagnolino Osito

Grazie alle cure dell’associazione e all’amore dei volontari, il cagnolino presto ha trovato anche una casa.

Siamo riusciti a trovare una persona stupenda che ha voluto adottarlo. Ora ha una famiglia felice e spero che abbia una lunga e serena vita, perché se lo merita.

Nessuno sa cosa Osito abbia subito nella sua vita, se sia nato per strada o se aveva una famiglia che ha scelto di non occuparsi di lui e di gettarlo via come spazzatura, ma ciò che conta è che oggi sta bene. Sta bene grazie ad una volontaria.

Spesso sottovalutiamo il grande lavoro di questi angeli, che dedicano la loro vita a salvare gli amici a quattro zampe, senza nessun secondo fine. Ogni volta che vedono una coda tornare a scodinzolare, vengono ripagati di tutto e non esiste al mondo sensazione più bella.