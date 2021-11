Una donna ha visto Jade che se ne andava in giro con un cucciolo in bocca e ha decisoi di chiamare i volontari dell'associazione

La protagonista della storia che vi raccontiamo oggi è una cagnolina di nome Jade, che ha dimostrato di essere in grado di fare di tutto pur di proteggere e tenere stretti a se i propri cuccioli. Tutto è iniziato quando una donna di nome Stephanie, del New Jersey, ha contattato i volontari di un’associazione di salvataggio del posto, avvisandoli di una cagnetta randagia che se ne andava in giro con un cagnolino in bocca.

Immediatamente i volontari si sono precipitati sul posto e hanno iniziato a cercare quella cagnolina. Dopo un’ora di ricerche, alla fine l’hanno vista che se ne andava via verso dei cespugli.

Una volta raggiunto il posto, hanno visto che quella randagia si era rifugiata in una specie di grotta coperta di piante e rocce. Lei era rivolta di schiena verso l’esterno e così proteggeva il suo tesoro più grande, i suoi cuccioli.

I volontari hanno tentato a lungo di chiamarla e convincerla ad uscire da quel buco. Ma lei ringhiava e non si avvicinava. D’altronde non aveva mai avuto a che fare con persone gentili, quindi non poteva fidarsi così presto.

Dopo un po’ di lavoro, i volontari sono riusciti a tirare fuori sia lei che i suoi 7 cuccioli. Uno di loro era purtroppo morto, ma tutti gli altri erano sani.

Jade e il suo cucciolo rubato

Sia durante il viaggio che nelle prime ore al rifugio, Jade si comportava come se le mancasse qualcosa. I volontari hanno pensato che fosse ancora scossa, quindi le hanno lasciato il suo spazio ed il suo tempo per riprendersi.

La mattina successiva, i volontari hanno ricevuto una seconda chiamata da Stephanie, la stessa donna che li aveva chiamati il giorno prima per andare a vedere la cagnolina randagia.

La donna ha detto ai volontari che una signora che viveva vicino al giaciglio in cui si era fermata Jade, aveva preso uno dei cuccioli e lo aveva portato a casa sua, pensando di poterlo allevare da sola.

Poi, pentita, aveva deciso di fare un passo indietro e restituire il cucciolo alla sua mamma.

Ora finalmente Jade era felicissima. I volontari hanno preso in carico anche l’altro cagnolino e aiuteranno anche lui a stare meglio e a trovare una casa accogliente e amorevole per sempre.