Oggi vogliamo raccontarvi la commovente storia della cagnolina Sparkle. La cucciola, che viveva insieme alla sua famiglia a Somerville, è diventata nel corso dei suoi ultimi anni di vita una vera e propria mascotte di tutta la città. Purtroppo una malattia l’ha portata via troppo presto, ma lei ha ricevuto amore da tutti fino ai suoi ultimi respiri.

La vicenda legata a questa cagnolina ha iniziato ad avere risonanza anche al di fuori di Somerville nel 2020, nel corso della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero.

Lei amava così tanto starsene fuori in giardino a salutare i passanti, che i suoi genitori hanno escogitato un piano per farla rimanere lì anche durante l’emergenza sanitaria. Hanno istallato un igienizzante per le mani e hanno pregato tutti di pulire le mani prima e dopo averla accarezzata.

Purtroppo le cose si sono complicate quando è apparsa una strana protuberanza sul suo muso. La sua mamma e il suo papà pensavano si trattasse di una classica infezione e l’hanno curata con degli antibiotici, ma con il passare del tempo la situazione non migliorava, anzi.

Dopo una biopsia, la famiglia della cagnolina ha scoperto che la loro amica a quattro zampe aveva un tumore alla mascella superiore. Un male purtroppo incurabile che avrebbe portato, presto o tardi, alla morte.

Sparkle riceve l’abbraccio di tutti

Venuti a conoscenza di questa terribile notizia, i genitori della cagnolina hanno pensato di fare qualcosa affinché la loro amica pelosa potesse ricevere ancora più affetto da parte del suo “fan club”.

In un cartello appeso fuori casa, i genitori della cucciola hanno scritto:

È tempo di dare a Sparkle amore in più. Sparkle ha un cancro alla mascella superiore, che purtroppo non può essere curato. Viene trattata con antibiotici e farmaci antidolorifici. Sparkle ha 11 anni e ha dato gioia e conforto a molti del vicinato. Speriamo che continui a stare con noi ancora per diversi mesi, ma non possiamo saperlo.

In quel momento, la risposta di tutta la comunità di Somerville è stata straordinaria. La cucciola era già molto amata da tutti, ma l’affetto che ha ricevuto da quel momento in avanti, ha scaldato il cuore affranto dei suoi genitori.

Purtroppo, dopo alcuni mesi di lotta, la cagnolina ha attraversato il ponte dell’arcobaleno. Separarsi da lei è stata dura per tutti, ma rincuora il fatto che abbia vissuto i suoi ultimi mesi circondata da un amore senza precedenti.