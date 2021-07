Martin è un cucciolo molto dolce, che all’inizio della sua vita ha vissuto come randagio. Le sue condizioni erano gravi, ma dopo l’intervento dei volontari la sua situazione è peggiorata ulteriormente. Solo dopo la visita dello specialista è venuta fuori la verità che ha sconvolto quelle persone dal cuore enorme.

CREDIT: YOUTUBE

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi. Erano nel rifugio ed erano impegnati nello loro solite faccende.

Ad un certo punto, uno dei loro amici li ha chiamati per avvisarli di aver visto il piccolo Martin, che vagava per le strade solo e triste. Aveva la pelliccia rovinata e in alcune parti, era completamente assente. In più, era molto magro.

I ragazzi, ovviamente, nel sentire quelle parole, sono subito intervenuti. Il loro unico scopo era solo quello di aiutarlo, per mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: YOUTUBE

Lo hanno portato nel rifugio ed il medico dopo la visita, gli ha diagnosticato una dermatite. Per questo lo ha sottoposto sin da subito ad una cura antibiotica. Tuttavia, con il passare dei giorni invece di migliorare, la sua situazione è peggiorata ulteriormente.

Martin ha avuto la febbre alta, non mangiava e la sua pelliccia ha continuato a cadere. Di conseguenza i volontari hanno capito che aveva bisogno di una visita specialistica, per capire meglio la sua condizione.

La verità sulla situazione del piccolo Martin

CREDIT: YOUTUBE

Dopo la seconda visita con un veterinario di Mosca, è emersa la verità che ha sconvolto tutti. Il piccolo in realtà era affetto da Parvovirus, ma nessuno se ne era reso conto, poiché non mostrava i sintomi comuni di questa condizione.

Aveva bisogno di altri trattamenti per tornare a stare bene. La sua strada per la guarigione era lunga, ma nessuno dei volontari aveva intenzione di mollare. Ecco il video della storia di seguito:

Per fortuna la situazione di Martin è migliorata nel giro di poche settimane. Ha guadagnato peso e la sua pelliccia è anche ricresciuta. Da quando è stato trovato ha fatto una trasformazione davvero incredibile ed in molti si sono complimentati con i ragazzi per il loro lavoro.