Ricordate la cagnolina lanciata da un’auto in corsa pochi giorni fa? Ecco come sta e le sue ultime foto

Ricordate la cagnolina lanciata da un’auto in corsa a Menfi? La vicenda aveva scatenato molta rabbia sui social. Finalmente l’associazione che si sta pendendo cura di lei, ha pubblicato un nuovo e commovente aggiornamento:

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Non so scrivere bene mentre piango quindi perdonate errori e frasi un po’ così. La bambina ha aperto gli occhi!

Parole piene di gioia, pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione Oasi Ohana. Le gravi condizioni della cucciola sono molto preoccupanti e le sue speranze di sopravvivenza non sono ancora certe.

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Qualche orribile persona ha deciso di disfarsi della piccola creaturina e l’ha fatto nel modo più codardo che esista. L’abbandono non era abbastanza per lui o per lei, così ha scelto di lanciarla da un’auto in corsa. Ma la piccola guerriera è riuscita a sopravvivere e ora sta lottando in una clinica veterinaria. Adesso, finalmente, ha aperto gli occhi e ogni speranza si è riaccesa. Ha anche imparato a nutrirsi dal biberon.

Il video della prima poppata della cagnolina lanciata dall’auto

L’associazione ha pubblicato un dolcissimo video della prima poppata della cagnolina. Immagini commoventi, che fanno sperare e pregare affinché continui a lottare per prendersi la sua rivincita:

⚠️ ULTIMO AGGIORNAMENTO, ORE 22.30: LA CRISI DI OGGI E LA FAME RITROVATA ⚠️La cucciolotta ha trascorso una giornata tranquilla, ha mangiato quasi normalmente e i suoi parametri sono nella norma.Purtroppo nel pomeriggio ha avuto una brutta crisi convulsiva (dopo quelle del giorno del ritrovamento), segno che l'ematoma (o gli ematomi) nel suo piccolo cervellino, causati dal lancio dall'auto, non si sono ancora riassorbiti.Come già detto, ci vorrà del tempo per capire se riporterà danni permanenti e di che tipo.➡️ Ah, so che per qualcuno non sarà così importante. Ma abbiamo scelto il suo nome. Ve lo comunicheremo domattina. Comunque andrà, avrà il suo nome. Perché il criminale ha provato a togliergli la vita, forse non ci è riuscito, ma non toglierà in nessun caso il ricordo di lei che tutti voi custodirete, che questa storia sia a lieto fine o no.Forza cucciola, ora fai le nanne con Francesca Orsini. Posted by Oasi ohana: i pelosi di Chiara on Thursday, April 15, 2021 Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

Purtroppo è ancora presto per dire se si salverà, se ha riportato traumi che si riveleranno più in là… siamo estremamente in bilico e non ci facciamo illusioni… però consentitemi di godermi questo momento di GIOIA perché stiamo combattendo contro un mostro che ha provato ad ucciderla.

Dopo il gesto crudele, a notare quella sofferente palla di pelo in mezzo alla strada e a lanciare l’allarme è stato un passante.

Credit: Oasi ohana: i pelosi di Chiara – Facebook

La scorsa notte, la cucciola ha avuto una crisi convulsiva e un’altra la mattina successiva. Se la frequenza comincerà a diminuire, allora la situazione sarà davvero positiva.