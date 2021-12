Vedere il proprio amico a quattro zampe crescere sano ed in salute è qualcosa di bellissimo. Tuttavia, per un uomo è stato uno shock scoprire che la piccola Keya era in dolce attesa. Quando ha partorito, ha scoperto che era una cucciolata da record.

Jesse è il fondatore di un’associazione chiamata Rain Coast Dog Rescue. Grazie al suo lavoro ha salvato tantissimi cani e li ha aiutati a trovare il loro lieto fine.

La piccola Keya è una dolcissima cagnolina che è stata trovata a vivere in un rifugio e i dipendenti di quel posto, stavano per mettere fine alla sua vita.

Non si è mai presentato nessuno per adottarla e credevano che non avrebbe mai trovato una sua casa per sempre. Per questo visto che in alcuni rifugi si utilizza la politica dell’eutanasia, la piccola stava per andare via da questo mondo per sempre.

Jesse quando lo ha scoperto, sapeva che doveva fare qualcosa. Infatti si è presentato in quel posto terrificante ed ha firmato i moduli per l’adozione della cucciola. Non poteva permettere che venisse uccisa, poiché anche lei meritava una seconda possibilità.

L’uomo l’ha portata in fretta dal veterinario ed è proprio durante questa visita che ha fatto l’incredibile scoperta. La piccola Keya era incinta, quindi non poteva mettersi a lavoro per cercargli una casa.

La cucciolata da record di Keya

Alla fine è stato proprio questo ragazzo a scegliere di tenerla nella sua abitazione. Keya ha ricevuto cure ed amore da lui ed anche dalla sua fidanzata. Infatti nonostante ciò che aveva vissuto, si fidava di loro.

Solitamente i pit bull mettono al mondo al massimo 10 cuccioli, ma questo non è stato il caso di questa piccola. Ha impiegato 2 giorni e mezzo per partorire e sono nati ben 16 cuccioli. Ecco il video dell’incredibile vicenda di seguito:

Purtroppo 2 hanno perso la vita poche ore dopo il parto, ma gli altri 14 sono cresciuti sani ed in salute. La mamma si è sempre occupata di loro. Dopo 9 settimane, tutti hanno trovato una casa amorevole in cui poter vivere. Jesse alla fine ha deciso di tenere nella sua abitazione Keya ed uno dei suoi figli.